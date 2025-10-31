Cómo hornear Calabacitas: los bollos de pan esponjosos y llenos de sabor para Halloween

Para esta receta de bollos de calabaza, necesitas ingredientes básicos para hacer pan, a los que se les suma puré de zapallo, que aporta sabor, color y suavidad a la masa. La combinación resulta en panes aromáticos, tiernos y con un toque festivo ideal para la ocasión.

El secreto para lograr la forma de calabaza está en el acabado: con un simple hilo o cuerda de cocina puedes marcar las hendiduras de cada pancito, creando un efecto visual perfecto para decorar la mesa o fotografiar tus creaciones. Así, tendrás bollos de calabaza listos para disfrutar y compartir en Halloween.