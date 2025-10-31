Cómo hornear Calabacitas: los bollos de pan esponjosos y llenos de sabor para Halloween

Halloween es el momento perfecto para preparar recetas de pan con formas que sorprendan a chicos y grandes. Las calabazas no solo representan la tradición de ahuyentar a los malos espíritus, sino que también se pueden transformar en deliciosos y divertidos pancitos para celebrar el 31 de octubre de manera creativa y deliciosa.
Para esta receta de bollos de calabaza, necesitas ingredientes básicos para hacer pan, a los que se les suma puré de zapallo, que aporta sabor, color y suavidad a la masa. La combinación resulta en panes aromáticos, tiernos y con un toque festivo ideal para la ocasión.
El secreto para lograr la forma de calabaza está en el acabado: con un simple hilo o cuerda de cocina puedes marcar las hendiduras de cada pancito, creando un efecto visual perfecto para decorar la mesa o fotografiar tus creaciones. Así, tendrás bollos de calabaza listos para disfrutar y compartir en Halloween.
Recetas: Bollos de calabaza de Halloween
- 80 gramos de leche condensada
- 380 gramos de harina 000
- 100 gramos de calabaza asada
- 75 mililitros de agua
- 50 gramos de manteca
- 15 gramos de levadura
- 1 huevo
- 2 cucharaditas de sal
- Canela en rama
Cómo preparar Bollos de pan de calabaza: la receta para Halloween
- Primero, coloca la harina en un bowl. Forma un volcán y en el centro agrega la leche condensada, el puré de calabaza, el huevo y la sal. Mezcla bien los ingredientes y añade la levadura disuelta en el agua templada.
- A continuación, amasa por unos minutos a mano o con el robot de amasar hasta formar una bola. Luego agrega la manteca y sigue amasando hasta conseguir una masa fina y elástica. Si es necesario, agrega más agua o harina.
- Dale forma de bola a la masa y deja reposar tapada con papel film pintado con un poco de aceite, en un bowl también untado con aceite. Cuando doble su tamaño, retira la masa del bowl y desgasifica presionando con las manos.
- Luego, corta en diez porciones de igual peso y forma diez bolitas. Coloca cada una encima de un trozo de hilo de bridar largo justo en el centro. Une dos extremos del hilo y cruza para crear una cruz. Da vuelta la bola y vuelve a cruzar hasta hacer 8 divisiones (pueden ser menos). Ata el hilo y corta el sobrante. Cubre con un trapo y deja que doblen su volumen. Mientras tanto, precalienta el horno a 180 °C.
- En un bowl aparte, coloca 30 gramos de leche condensada y mezcla con unas gotas de agua. Pincela las calabacitas y hornea entre 18 y 20 minutos hasta que queden doradas. Deja enfriar y quita el hilo con unas tijeras. Coloca un trozo de rama de canela simulando el rabito.