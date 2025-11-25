Inicio Recetas Tortas
Cómo hacer marquise de chocolate sin harina: la receta de la torta rápida, fácil y súper cremosa

Entre las recetas de tortas más deliciosas y fáciles, la marquise de chocolate sin harina destaca por su textura cremosa y su sabor intenso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La torta marquise de chocolate sin harina es una de las recetas más ricas y aptas para todos. Foto: gentileza emmalaguens.

La marquise de chocolate es una de las recetas más elegantes de la pastelería francesa, reconocida por su textura suave y cremosa y por su intenso sabor a chocolate. Esta versión es una torta especial porque es sin harina, ideal para quienes buscan un postre más liviano o apto para intolerantes.

La preparación combina chocolate semiamargo con una base cremosa que realza su sabor, y suele servirse con coberturas suaves y frutos rojos que aportan un toque ácido perfecto para equilibrar el dulzor. Esta marquise destaca por un ingrediente que la hace única: harina de almendras.

marquise de chocolate frutos rojos (1).jpg
La torta Marquise de chocolate sin harina y decorada con frutos rojos es una receta francesa con textura suave y sabor intenso.

Receta de la torta marquise de chocolate sin harina

Ingredientes:

  • 250 g de chocolate semiamargo
  • 20 g de manteca
  • 270 g de azúcar
  • 5 huevos
  • 2 cdas. de harina de almendras
  • 400 g de dulce de leche
  • 700 g de frutillas para decorar

Para la crema:

  • 200 cc. de crema de leche
  • 20 g de azúcar
marquise de chocolate 1.webp
El ingrediente especial de esta marquise de chocolate es la harina de almendras.

Paso a paso: cómo hacer una marquise de chocolate sin harina

  1. Primero, derrite el chocolate a baño María junto con la manteca. Cuando la preparación esté brillante y lisa, retira del fuego.
  2. A continuación, agrega el azúcar, los huevos batidos y la harina de almendras. Bate hasta incorporar completamente.
  3. Luego, coloca la mezcla en un molde y lleva al horno a 160 °C por 35 minutos. Pasado ese tiempo, lleva a la heladera y deja enfriar.
  4. Mientras tanto, prepara la crema. Para eso, bate la crema de leche junto con el azúcar hasta lograr una textura espesa.
  5. Retira la marquise de chocolate de la heladera, decora con una capa de dulce de leche, seguida de una de crema y frutillas frescas.

Cómo hacer una marquise de chocolate perfecta

  • Puedes usar los frutos rojos que desees o de un solo tipo, como frutillas. Ten en cuenta que puedes incorporar arándanos, moras y frambuesas.
  • Si quieres una opción más chocolatosa, solo cubre la marquise con dulce de leche o crema batida.
  • Es importante usar chocolate de calidad para elaborar esta torta, ya que lograrás un sabor intenso.

