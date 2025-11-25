Cómo hacer marquise de chocolate sin harina: la receta de la torta rápida, fácil y súper cremosa

La marquise de chocolate es una de las recetas más elegantes de la pastelería francesa, reconocida por su textura suave y cremosa y por su intenso sabor a chocolate. Esta versión es una torta especial porque es sin harina, ideal para quienes buscan un postre más liviano o apto para intolerantes.
La preparación combina chocolate semiamargo con una base cremosa que realza su sabor, y suele servirse con coberturas suaves y frutos rojos que aportan un toque ácido perfecto para equilibrar el dulzor. Esta marquise destaca por un ingrediente que la hace única: harina de almendras.
Receta de la torta marquise de chocolate sin harina
Ingredientes:
- 250 g de chocolate semiamargo
- 20 g de manteca
- 270 g de azúcar
- 5 huevos
- 2 cdas. de harina de almendras
- 400 g de dulce de leche
- 700 g de frutillas para decorar
Para la crema:
- 200 cc. de crema de leche
- 20 g de azúcar
Paso a paso: cómo hacer una marquise de chocolate sin harina
- Primero, derrite el chocolate a baño María junto con la manteca. Cuando la preparación esté brillante y lisa, retira del fuego.
- A continuación, agrega el azúcar, los huevos batidos y la harina de almendras. Bate hasta incorporar completamente.
- Luego, coloca la mezcla en un molde y lleva al horno a 160 °C por 35 minutos. Pasado ese tiempo, lleva a la heladera y deja enfriar.
- Mientras tanto, prepara la crema. Para eso, bate la crema de leche junto con el azúcar hasta lograr una textura espesa.
- Retira la marquise de chocolate de la heladera, decora con una capa de dulce de leche, seguida de una de crema y frutillas frescas.
Cómo hacer una marquise de chocolate perfecta
- Puedes usar los frutos rojos que desees o de un solo tipo, como frutillas. Ten en cuenta que puedes incorporar arándanos, moras y frambuesas.
- Si quieres una opción más chocolatosa, solo cubre la marquise con dulce de leche o crema batida.
- Es importante usar chocolate de calidad para elaborar esta torta, ya que lograrás un sabor intenso.