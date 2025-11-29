Cómo se hace el helado de banana split en la licuadora: la receta con 2 ingredientes y en pocos minutos

El verano pide propuestas frescas, y pocas recetas son tan fáciles y deliciosas como este helado casero inspirado en el clásico banana split. Preparado en la licuadora y con ingredientes económicos, se convierte en una opción perfecta para disfrutar cuando sube la temperatura.
Con la banana bien congelada, el proceso es simple: se licúa junto con un toque de leche o crema hasta lograr una textura suave, cremosa y consistente. Además, se le suma dulce de leche y puedes agregar chocolate o frutos secos para recrear el sabor irresistible del tradicional banana split sin complicaciones.
Este helado de banana no solo es más accesible que las versiones industriales, sino que también ofrece un sabor intenso y natural que convierte cualquier merienda o postre en un momento especial.
Recetas del helado de banana split casero
Ingredientes:
- 1 k de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Paso a paso: la receta del helado de banana split en la licuadora
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el congelador y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y rodajas de frutas.