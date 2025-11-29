Cómo se hace el helado de banana split en la licuadora: la receta con 2 ingredientes y en pocos minutos

Con la banana bien congelada, el proceso es simple: se licúa junto con un toque de leche o crema hasta lograr una textura suave, cremosa y consistente. Además, se le suma dulce de leche y puedes agregar chocolate o frutos secos para recrear el sabor irresistible del tradicional banana split sin complicaciones.

Este helado de banana no solo es más accesible que las versiones industriales, sino que también ofrece un sabor intenso y natural que convierte cualquier merienda o postre en un momento especial.