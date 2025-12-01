El Gobierno redujo aranceles para bajar el precio de los juguetes, que son hasta 75% más caros que en la región

El Gobierno nacional espera que el recorte de los aranceles de importación, que realizó hace un mes, contribuya a bajar el precio de los juguetes, cuyos valores son entre 30% y 75% más altos que en los principales mercados de la región.
La apuesta oficial es que una mayor oferta internacional ejerza presión a la baja en las semanas previas a las compras de fin de año, sobretodo con los regalos de Navidad y Reyes.
El decreto reduce del 35% al 20% los aranceles aplicados a 14 categorías de juguetes —entre ellas triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción— con el objetivo de aumentar la competencia y moderar los precios locales. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, con esta medida los aranceles vuelven a alinearse con los niveles del MERCOSUR, revirtiendo un incremento que se había mantenido durante 13 años.
La abismal diferencia de precios en los juguetes
Argentina se posiciona como el país con los juguetes más caros del subcontinente. La brecha respecto de Brasil, Chile, México y Colombia es significativa en todos los rubros:
Muñeco transformable: $60.000 en Argentina; $15.000 en México (75% menos) y $20.000 en Brasil y Chile (67% menos).
Bloques de construcción: $50.000 en Argentina; $25.000 en Chile y México (50% menos).
Muñecas: $50.000 en Argentina; $35.000 en Brasil (30% menos).
Patines : $87.000 en Argentina; $50.000 en países de la región (42,5% menos).
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Boletín Oficial