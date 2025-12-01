El Gobierno redujo aranceles para bajar el precio de los juguetes, que son hasta 75% más caros que en la región

La apuesta oficial es que una mayor oferta internacional ejerza presión a la baja en las semanas previas a las compras de fin de año, sobretodo con los regalos de Navidad y Reyes.

El decreto reduce del 35% al 20% los aranceles aplicados a 14 categorías de juguetes —entre ellas triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción— con el objetivo de aumentar la competencia y moderar los precios locales. Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, con esta medida los aranceles vuelven a alinearse con los niveles del MERCOSUR, revirtiendo un incremento que se había mantenido durante 13 años.