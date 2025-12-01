El patentamiento de autos de autos cayó un 3,6% interanual en noviembre, hasta las 34.905 unidades, y se desplomó más de 30% respecto de octubre, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Caída en los patentamientos de autos: noviembre cerró con retrocesos interanuales y mensuales
El mercado automotor registró la un 3,6% menos que en 2024 y más de 30% por debajo de octubre. La Toyota Hilux volvió a liderar el ranking de pateamientos
La Toyota Hilux se ubicó nuevamente como el vehículo más vendido del mes, liderando el ranking por segundo período consecutivo.
La baja interanual significó 1.315 unidades menos que las 36.220 registradas en noviembre de 2024. En la comparación mensual, el retroceso fue del 33,2%, debido a que en octubre se habían patentado 51.982 vehículos.
Pese a la caída de noviembre, el acumulado anual muestra un desempeño sólido: entre enero y noviembre se registraron 587.666 unidades, un 49,7% más que en igual período de 2024, cuando se habían patentado 392.450 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Al analizar los números, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, evaluó: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número; recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”.
En esa línea, remarcó la actividad sostenida en las concesionarias: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.
Respecto de las perspectivas, Beato señaló: “Esperamos avances en los temas laborales e impositivos, que continúe el crédito con tasas cada vez más convenientes —clave para dinamizar nuestro sector— y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha hecho durante todo este año”.
Marcas y modelos de vehículos más patentados
Entre las automotrices, Volkswagen encabezó las ventas de noviembre con 5.063 unidades y desplazó a Toyota, que quedó en segundo lugar con 4.474. Más atrás se ubicaron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroën (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).
En el ranking de modelos, la Toyota Hilux repitió liderazgo con 1.831 unidades patentadas. El Peugeot 208 quedó segundo con 1.343 vehículos, mientras que el Volkswagen Tera completó el podio con 1.327 unidades, tras escalar siete posiciones respecto de octubre.
Ranking de patentamiento de modelos en noviembre
- Toyota Hilux: 1.831
- Peugeot 208: 1.343
- Volkswagen Tera: 1.327
- Fiat Cronos: 1.261
- Toyota Yaris: 1.256
- Ford Ranger: 1.215
- Ford Territory: 1.065
- Volkswagen Polo: 977
- Volkswagen Amarok: 916
- Chevrolet Tracker: 907
Fuentes: Noticias Argentinas y Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)