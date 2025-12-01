Caída en los patentamientos de autos: noviembre cerró con retrocesos interanuales y mensuales

Pese a la caída de noviembre, el acumulado anual muestra un desempeño sólido: entre enero y noviembre se registraron 587.666 unidades, un 49,7% más que en igual período de 2024, cuando se habían patentado 392.450 vehículos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar los números, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, evaluó: “Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número; recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”.

En esa línea, remarcó la actividad sostenida en las concesionarias: “Seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”.

Respecto de las perspectivas, Beato señaló: “Esperamos avances en los temas laborales e impositivos, que continúe el crédito con tasas cada vez más convenientes —clave para dinamizar nuestro sector— y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha hecho durante todo este año”.

Marcas y modelos de vehículos más patentados

Entre las automotrices, Volkswagen encabezó las ventas de noviembre con 5.063 unidades y desplazó a Toyota, que quedó en segundo lugar con 4.474. Más atrás se ubicaron Fiat (3.654), Renault (3.468), Ford (3.183), Chevrolet (2.986), Peugeot (2.678), Citroën (1.380), Jeep (1.206) y Baic (714).

En el ranking de modelos, la Toyota Hilux repitió liderazgo con 1.831 unidades patentadas. El Peugeot 208 quedó segundo con 1.343 vehículos, mientras que el Volkswagen Tera completó el podio con 1.327 unidades, tras escalar siete posiciones respecto de octubre.

Ranking de patentamiento de modelos en noviembre

Toyota Hilux: 1.831 Peugeot 208: 1.343 Volkswagen Tera: 1.327 Fiat Cronos: 1.261 Toyota Yaris: 1.256 Ford Ranger: 1.215 Ford Territory: 1.065 Volkswagen Polo: 977 Volkswagen Amarok: 916 Chevrolet Tracker: 907

Fuentes: Noticias Argentinas y Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)