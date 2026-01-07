Esta construcción se la describe a menudo como una de las maravillas de la ingeniería moderna, y no es para menos. Su escala y peso son tantos que, en conjunto con otras defensas, el proyecto completo supera cientos de veces la masa de una gran estructura como la Torre Eiffel. Te contamos todos sobre esta infraestructura única en el mundo que desafía al océano.

Oosterscheldekering (1)

Construyen una infraestructura para contener al océano: 700 veces más pesada que la Torre Eiffel

Esta infraestructura monumental, parte del sistema de defensa conocido como Delta Works o Plan Delta, es una respuesta concreta y gigantesca a siglos de lucha contra inundaciones y al aumento del nivel del océano en Países Bajos. Esta obra es conocida como Oosterscheldekering se trata de un sistema de diques, pilares y compuertas que se extienden por unos 9 kilómetros entre las islas de Schouwen-Duiveland y NoordBeveland.