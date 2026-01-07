En un país donde el agua vence a la tierra, han construido una de las mayores infraestructura del mundo para protegerse de la furia del mar. Se trata una barrera de casi 9 kilómetros que actúa como una muralla entre el océano y la tierra firme.
Construyen una infraestructura para contener al océano: 700 veces más pesada que la Torre Eiffel
Más que una simple defensa, esta infraestructura es un símbolo de adaptación humana al cambio climático y al aumento del océano
Esta construcción se la describe a menudo como una de las maravillas de la ingeniería moderna, y no es para menos. Su escala y peso son tantos que, en conjunto con otras defensas, el proyecto completo supera cientos de veces la masa de una gran estructura como la Torre Eiffel. Te contamos todos sobre esta infraestructura única en el mundo que desafía al océano.
Esta infraestructura monumental, parte del sistema de defensa conocido como Delta Works o Plan Delta, es una respuesta concreta y gigantesca a siglos de lucha contra inundaciones y al aumento del nivel del océano en Países Bajos. Esta obra es conocida como Oosterscheldekering se trata de un sistema de diques, pilares y compuertas que se extienden por unos 9 kilómetros entre las islas de Schouwen-Duiveland y NoordBeveland.
Esta barrera no es simplemente un muro rígido, está diseñada para cerrarse solo durante marejadas ciclónicas severas, preservando la ecología marina en tiempos normales mientras protege el interior del país. Lo que sucede hoy es el resultado de décadas de planificación y construcción que se extendieron desde mediados del siglo XX tras la devastadora inundación de 1953, que causó miles de muertes y obligó a replantear toda la forma en que los neerlandeses se protegían del mar.
Cómo es esta gigantesca construcción única en el mundo
- la construcción es una estructura monumental en longitud y escala: los 65 pilares de hormigón que la sostienen se elevan decenas de metros sobre el agua, y entre ellos hay 62 compuertas de acero de decenas de metros de ancho y altura, que se pueden bajar cuando se pronostica un nivel de mar peligroso.
- el proyecto forma parte de un esfuerzo aún mayor, el Delta Works, que incluye diques, esclusas, compuertas y sistemas de bombeo diseñados para reducir drásticamente la exposición de la costa neerlandesa al océano.
- las barreras y diques combinados que conforman los Delta Works pesan centenares de veces más, y su extensión supera ampliamente la de cualquier monumento individual del mundo.