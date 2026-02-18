Los puentes, en su esencia, son artefactos de unión. Unen rutas, culturas, economías y, sobre todo, acercan a las personas. En tiempos recientes, uno de estos colosos modernos ha emergido como un hito indiscutible en la historia de la ingeniería civil global.
Inaugura puente colgante más largo del mundo: con más de 2.000 metros de altura
Se trata del Puente del Cañón Huajiang, inaugurado en la provincia de China, que desde fines de 2025 ostenta el título de el puente más alto del mundo. Su estructura suspendida se alza sobre un profundo cañón, redefiniendo los límites de lo que la ingeniería contemporánea puede alcanzar en entornos montañosos extremadamente complejos.
Ubicado en el suroeste de Guizhou, una región conocida por su topografía abrupta y desafiantes valles, el puente cruza el río Beipan sobre el profundo desfiladero conocido como el Cañón Huajiang. Esta obra monumental fue inaugurada el 28 de septiembre de 2025 tras más de tres años de construcción, y se ha convertido en una referencia global en infraestructura vial y transporte de altura.
Que hace único este puente
Su medida se calcula desde la superficie del lecho del río hasta el tablero del puente, alcanzando los 625 metros de altura, equivalente a atravesar un edificio de más de 200 pisos suspendido en el aire, lo que la convierte en la estructura puente más alta del mundo actualmente en funcionamiento.
- Altura récord: el puente se extiende 625 metros sobre el río Beipan, superando así a estructuras anteriores en altura y colocando a China a la vanguardia de la ingeniería de puentes.
- Diseño y extensión: Con una longitud total de 2.890m y un vano principal de 1.420m entre torres, la sección suspendida más extensa en terreno montañoso, este puente combina tecnología de acero avanzado y diseño de vanguardia para garantizar resistencia, seguridad y durabilidad frente a vientos, geografía irregular y cargas de tráfico.
- Conectividad y transformación regional: más allá de su dimensión record, la obra tiene un impacto profundo en la movilidad local: reduce el viaje entre puntos antes separados por carreteras sinuosas y lentas a apenas unos minutos una vez cruzado el puente. Esto mejora la conectividad, el comercio regional y el acceso a servicios para comunidades aisladas.
- Motor de desarrollo económico: la apertura del puente no solo facilita el tránsito vehicular, sino que también se proyecta como un incentivo para el turismo y la inversión en infraestructuras complementarias consolidando a Guizhou como un eje estratégico de desarrollo económico dentro de China.