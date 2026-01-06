Esta construcción es la materialización de una ambición, conecta territorios separados por agua, acercar personas y mercancías, y al mismo tiempo, proba que el ingenio humano puede imponerse a las fuerzas de la naturaleza. Te contamos todos esta infraestructura única en el planeta Tierra.

Completan la construcción más alta del planeta Tierra: desafía al mar con 294 metros de altura

Se trata de la torre principal número 5 del Puente Ferroviario Autopista Xihoumen, en la provincia de Zhejiang, China. Esta infraestructura cuenta con 294 metros de altura, equivalente a un edificio de unos 100 pisos, esta construcción se erige como la torre más alta construida sobre el mar hasta la fecha, según explica InfoChina.