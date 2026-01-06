Frente al océano, donde el viento juega con la espuma y el horizonte parece un trazo de luz que se pierde en el infinito, surge una construcción que desafía todo lo imaginable en planeta Tierra. Es un gesto de audacia humana.
Completan la construcción más alta del planeta Tierra: desafía al mar con 294 metros de altura
Esta construcción monumental, no solo sorprende por su altura, sino que también es esencial para la vida de millones y vital para la conexión
Esta construcción es la materialización de una ambición, conecta territorios separados por agua, acercar personas y mercancías, y al mismo tiempo, proba que el ingenio humano puede imponerse a las fuerzas de la naturaleza. Te contamos todos esta infraestructura única en el planeta Tierra.
Completan la construcción más alta del planeta Tierra: desafía al mar con 294 metros de altura
Se trata de la torre principal número 5 del Puente Ferroviario Autopista Xihoumen, en la provincia de Zhejiang, China. Esta infraestructura cuenta con 294 metros de altura, equivalente a un edificio de unos 100 pisos, esta construcción se erige como la torre más alta construida sobre el mar hasta la fecha, según explica InfoChina.
Forma parte de un puente que combina ferrocarril y autopista, diseñado para que trenes y vehículos crucen el Canal Xihoumen con rapidez y seguridad, reduciendo distancias y fortaleciendo la conectividad regional. Más allá de su función práctica, esta infraestructura es un símbolo de audacia tecnológica y visión estratégica, un hito que redefine los límites de la construcción marítima y que se levanta orgulloso contra el viento, las olas y la corrosión salina.
Cómo es esta monumental construcción
- Innovación constructiva: con un vasto vano principal de 1.488 metros y una estructura mixta de cables y suspensiones, el puente distribuye cargas de manera eficiente y mantiene estabilidad en condiciones marítimas extremas.
- Altura récord: la torre alcanza los 294 metros, estableciendo un nuevo estándar mundial para estructuras sobre el mar y desafiando la gravedad y los límites de la ingeniería moderna.
- Diseño dual: esta construcción combina vías ferroviarias y carreteras, integrando movilidad para trenes de alta velocidad y tráfico vehicular, optimizando tiempos de transporte y flujo de personas y mercancías.
- Resistencia extrema: cada elemento está pensado para soportar vientos intensos, corrosión salina y actividad sísmica, garantizando durabilidad y seguridad frente a los desafíos del océano.
- Conexión estratégica: esta infraestructura une la ciudad portuaria de Ningbo con la isla de Zhoushan, impulsando la integración económica, social y logística de la región oriental de China.