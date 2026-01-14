Se peleó con su novio y quiso ponerle punto final a la relación con un cuchillo de 20 centímetros

La víctima, Iván Fonseca Álvarez, de 19 años, presentaba heridas corto-punzantes en el pecho (lado izquierdo), en la espalda, en la mano derecha y en el mentón. Una ambulancia del SAME, lo trasladó de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde quedó internado.

Se conoció que la víctima se encontraba manteniendo una discusión verbal con la implicada, quien luego se dio a la fuga. A partir de ello, oficiales de la división motorizada iniciaron un operativo de búsqueda, dieron con una testigo importante.

Una mujer identificada como Micheletti manifestó que dentro de su vivienda una pareja amiga de su hijo había protagonizado una fuerte discusión y que la joven hirió al damnificado. Con autorización judicial, la policía entró a la vivienda y encontró a la agresora: María Maribel Gorosito, de 18 años.

Durante el operativo de arresto incautaron un cuchillo de cocina, con hoja metálica de 20 centímetros, y un retazo de tela de jeans color celeste con manchas de sangre, los cuales se encontraban sobre una mesa.

Ante esta situación, Gorosito fue arrestada y trasladada a la Comisaría Primera de Ensenada, junto con el arma empleada y una testigo del hecho. El domicilio quedó preservado a la espera del trabajo de los peritos. Aún se investiga el móvil del ataque.