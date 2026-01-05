Año Nuevo: una joven fue drogada y abusada por un amigo de su hermana.

En un episodio que provocó una profunda indignación, una joven de 23 años denunció que durante una fiesta que se celebró con motivo del Año Nuevo fue víctima de abuso sexual. La mujer afirmó que en la madrugada del jueves 1 de enero en medio de una reunión familiar un amigo de su hermana mayor le ofreció una bebida alcohólica con una sustancia que la dejó totalmente indefensa y fue abusada.
En medio de los festejos por el Año Nuevo, una joven de 23 años fue drogada y abusada sexualmente por un amigo de su hermana mayor, al ofrecerle una bebida alcohólica
La supuesta agresión ocurrió en una vivienda del barrio Rincón Viejo, de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. De acuerdo a la denuncia, la joven se encontraba en su casa con su familia celebrando el Año Nuevo y cerca de las 4 de la madrugada, llegaron amigos de su hermana mayor, entre ellos el acusado, un joven de 20 años, quien mientras conversaban le ofreció una bebida alcohólica que probablemente contenía alguna sustancia.
Luego de tomar el trago, la joven comenzó a sentirse mal y -según explicó- perdió el control de su cuerpo. Frente a ese estado de malestar, decidió recostarse a su habitación y minutos después, el acusado habría ingresado al cuarto y fue abusada sexualmente.
En su declaración, la joven sostuvo que se encontraba completamente inmovilizada en ese momento y que no tuvo suficiente fuerza para pedir ayuda, lo que fue aprovechado por el agresor quien habría logrado concretar sus intenciones.
En la denuncia se indica que la situación fue advertida en momentos que la hermana mayor ingresó a la habitación y al notar lo que estaba ocurriendo, intervino inmediatamente con la ayuda de otros familiares. Mientras los más cercanos asistieron a la joven, otros de los presentes retuvieron al agresor dentro de la casa hasta la llegada de personal policial, ya que alertaron de lo sucedido a través de un llamado al teléfono de emergencias 911.
Minutos después del grave episodio, una ambulancia llegó al domicilio de la joven y fue trasladada al Centro de Salud Banda para recibir asistencia médica, mientras que el supuesto agresor fue detenido por los efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 47. Un día después del incidente, el joven fue conducido al Centro Judicial Banda, donde las autoridades judiciales a cargo lo notificaron formalmente del hecho que se le imputa y de las evidencias reunidas en su contra.
Acompañado por su abogado, el detenido se negó a declarar ante la Fiscalía, aunque de manera extraoficial habría dicho a su entorno que las relaciones fueron consentidas. Más allá de lo argumentado por el acusado, la denuncia continuará su curso judicial y el joven fue imputado por abuso sexual simple.
La investigación quedó a cargo de María Alicia Falcione, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda. Además, desde la Fiscalía interviniente, se dispuso realizar un examen médico a la víctima y la extracción de muestras de sangre para establecer fehacientemente si fue drogada y abusada por el acusado.
Fuente: la100.com