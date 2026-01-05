Año Nuevo: una joven fue drogada y abusada por un amigo de su hermana.

Detenido abuso detenido El joven que abuso de la hermana de una amiga tras darle un trago con droga, quedó detenido e imputado por la Justicia. Foto gentileza nuevodiarioweb.com.ar

En su declaración, la joven sostuvo que se encontraba completamente inmovilizada en ese momento y que no tuvo suficiente fuerza para pedir ayuda, lo que fue aprovechado por el agresor quien habría logrado concretar sus intenciones.

En la denuncia se indica que la situación fue advertida en momentos que la hermana mayor ingresó a la habitación y al notar lo que estaba ocurriendo, intervino inmediatamente con la ayuda de otros familiares. Mientras los más cercanos asistieron a la joven, otros de los presentes retuvieron al agresor dentro de la casa hasta la llegada de personal policial, ya que alertaron de lo sucedido a través de un llamado al teléfono de emergencias 911.

Minutos después del grave episodio, una ambulancia llegó al domicilio de la joven y fue trasladada al Centro de Salud Banda para recibir asistencia médica, mientras que el supuesto agresor fue detenido por los efectivos policiales y trasladado a la Comisaría 47. Un día después del incidente, el joven fue conducido al Centro Judicial Banda, donde las autoridades judiciales a cargo lo notificaron formalmente del hecho que se le imputa y de las evidencias reunidas en su contra.

Acompañado por su abogado, el detenido se negó a declarar ante la Fiscalía, aunque de manera extraoficial habría dicho a su entorno que las relaciones fueron consentidas. Más allá de lo argumentado por el acusado, la denuncia continuará su curso judicial y el joven fue imputado por abuso sexual simple.

La investigación quedó a cargo de María Alicia Falcione, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda. Además, desde la Fiscalía interviniente, se dispuso realizar un examen médico a la víctima y la extracción de muestras de sangre para establecer fehacientemente si fue drogada y abusada por el acusado.

Fuente: la100.com