Año Nuevo violento: estaba en una fiesta, le explotó un petardo en la cara y perdió el ojo.

Incidente joven vacaciones Un joven que celebraba la llegada del Año Nuevo en una fiesta privada, sufrió la pérdida de un ojo al estallarle un petardo en la cara. Foto gentileza lamontana.com.ar

El grave episodio ocurrió durante la madrugada del jueves 1 de enero en una fiesta llamada “Cherry”, y de acuerdo a lo informado por miembros de la organización del evento, la pirotecnia fue ingresada de forma ilegal al predio. Minutos después del incidente, la fiesta fue cancelado de forma inmediata.

La información publicada por el portal LM Neuquén, el episodio ocurrió entre las 3.30 y las 4 de la madrugada en una carpa abierta instalada en un predio de San Martín de los Andes,donde se desarrollaba el baile. En un momento determinado, una persona que se encontraba en medio de la pista comenzó a tirar petardos al aire y uno de ellos impactó en la cara de Leiva, y la explosión le provocó una grave lesión ocular de manera irreversible.

Por el fuerte impacto, el joven sufrió el estallido del globo ocular, lo que derivó en la pérdida total de la visión en uno de sus ojos. Leiva fue inmediatamente asistido en el lugar donde ocurrió el accidente y luego trasladado en ambulancia hacia el Hospital Doctor Ramón Carrillo, adonde llegó acompañado por sus amigos.

Una vez estabilizado y tras una atención médica indicada para el caso, el joven fue derivado al Hospital Austral, ubicado en la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, para continuar su tratamiento tras una intervención quirúrgica.

El joven reside en General Villegas y se encontraba de vacaciones junto a sus amigos y su pareja en San Martín de los Andes, en un viaje que habían planificado hace varios meses para recibir el Año Nuevo en la Patagonia.

Incidente joven amigos Nacho se encontraba de vacaciones en San Martín de los Andes junto a su pareja y un grupo de amigos. Foto gentileza lmneuquen.com.ar

Más allá de la investigación que se realiza por el caso, hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que ingresó la pirotecnia y tiró el petardo que le causó la grave lesión al joven.

En ese sentido, los familiares de la víctima realizaron una denuncia penal para dar con los responsables del grave incidente y pidieron a quienes estuvieron presentes en la fiesta que aporten imágenes de cámaras de seguridad o teléfonos celulares para sumar a la investigación.

En tanto, Gonzalo Schmid, uno de los organizadores de la fiesta "Cherry", sostuvo que el evento contaba con todas las autorizaciones y medidas de seguridad exigidas. “Había seguridad privada, presencia policial y una ambulancia privada apostada en el ingreso al predio”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “nunca tuvimos hechos de violencia ni asistentes heridos en los cuatro años que llevamos organizando eventos” y calificó el lamentable episodio como “un hecho aislado”.