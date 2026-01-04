Femicidio: una joven de 22 años fue encontrada asesinada a puñaladas en un descampado.

Femicidio joven asesinada El cuerpo de una joven fue encontrado en un descampado asesinada a golpes y puñaladas y fue detenido un hombre de 23 años. Foto noticiasargentinas.com

La detención del joven se concretó durante un allanamiento en una vivienda situada en la calle General Lonardi al 1800, en el barrio Trinitarios, donde los efectivos secuestraron un automóvil Ford Ka, prendas de vestir, documentación y una navaja, entre otros elementos que podrían estar relacionados con el violento incidente.

La fiscal Silvia Maldonado quedó al frente de la investigación, y entre las primeras medidas imputó al detenido por homicidio calificado, aunque mantiene como principal enfoque un posible femicidio. Las pruebas recolectadas en el procedimiento ahora serán analizadas para determinar su vínculo con el crimen.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 1 de enero cerca de las 9.30, sobre los pastizales de un descampado al este de la Sociedad Rural y detrás de un predio de la Universidad Nacional de Villa María. El cadáver presentaba signos de extrema violencia, entre golpes y lesiones cortantes. A partir de ese momento, los peritos forenses trabajaron para establecer cuándo y cómo ocurrió el terrible asesinato, indica la100.com.

En un primer momento, la identidad de la joven se presentó dificultosa ya que no llevaba documentos. Pero las heridas y marcas que presentaba el cadáver, tales como una lastimadura previa al crimen, fue coincidente debido a que la víctima había sido asistida por médicos del hospital local.

Esa herida resultó fundamental en la identificación ya que los investigadores averiguaron detalles de dicha atención por profesionales de la salud y, junto con el cotejo de huellas dactilares, se logró establecer la identificación de la joven.

Femicidio joven detenido El joven acusado por el caso de femicidio en Villa María, fue detenido luego de una rápida investigación. Foto gentileza la100.com

De acuerdo a fuentes de la investigación, Aimino habría conocido al detenido a través de una aplicación de citas. No obstante, aún se encuentran en proceso de peritaje las cámaras de seguridad y también el análisis de comunicaciones._Por ello resulta importante rescatar las posibles llamadas entre ambos en los teléfonos celulares de la víctima y el femicida, destaca Noticias Argentinas.

Además, miembros de la investigación, asistieron a la casa de la joven, donde vivía con su madre, y obtuvieron mayor información, lo que terminó de orientar la investigación junto con un cruce de datos, por lo que los peritos continúan su trabajo investigativo.