Desactivaron 4 fiestas clandestinas en Año Nuevo y se hicieron 16 actas por incumplimiento

Los procedimientos estuvieron a cargo de la subdirección de Control y Eventos, quienes inspeccionaron 80 fiestas realizadas desde la 1 del jueves, en la llegada del Año Nuevo. En total, la provincia había autorizado 36 eventos en el Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y el sur.

En año nuevo, desarticularon seis fiestas clandestinas.jpg Los controles se realizaron en el Año Nuevo donde detectaron 4 fiestas clandestinas que fueron desactivadas. Imagen ilustrativa.

El resultado fue la detección de 4 fiestas clandestinas que no tenían ninguna habilitación para realizarse, por lo que fueron desactivadas en el momento, y quienes habían asistido debieron retirarse.