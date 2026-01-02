El Ministerio de Seguridad realizó un amplio operativo en todo Mendoza para detectar fiestas clandestinas o incumplimientos a las normas vigentes en los eventos realizados en el Año Nuevo. Cuatro fueron desactivadas y realizaron 16 actas.
Desactivaron 4 fiestas clandestinas en Año Nuevo y se hicieron 16 actas por incumplimiento
Fueron fiestas clandestinas realizadas en el inicio del Año Nuevo detectadas por la subdirección de Control y Eventos en toda la provincia
Los procedimientos estuvieron a cargo de la subdirección de Control y Eventos, quienes inspeccionaron 80 fiestas realizadas desde la 1 del jueves, en la llegada del Año Nuevo. En total, la provincia había autorizado 36 eventos en el Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco y el sur.
El resultado fue la detección de 4 fiestas clandestinas que no tenían ninguna habilitación para realizarse, por lo que fueron desactivadas en el momento, y quienes habían asistido debieron retirarse.
Fiestas clandestinas en Año Nuevo
Los eventos que fueron suspendidos por no tener permisos ni habilitaciones correspondientes fueron detectados en Lavalle, en Luján, y otras 2 en Guaymallén.
Además, los inspectores labraron 16 actas por incumplimientos a la normativa vigente: 3 en el Gran Mendoza, dos en la Zona Este, donde no se realizó el cierre de los lugares.
En el sur realizaron 4 actas por incumplimientos, y en el Valle de Uco se hicieron otras tres por diferentes infracciones e incumplimientos.