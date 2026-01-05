No es 2026: este pueblo celebra Año Nuevo cuando vuelve el sol

Mientras el calendario gregoriano marca junio, los pueblos originarios del noroeste argentino celebran el Inti Raymi alrededor del 21 de junio. Esta ceremonia ancestral marca el inicio de un Año nuevo al compás del solsticio de invierno y el retorno del sol.
El concepto del tiempo no es universal. Mientras la mayoría de las sociedades occidentales se rigen por el calendario gregoriano y celebran el Año Nuevo el 1 de enero, diversos pueblos originarios de América del Sur tienen su propia forma de medir el tiempo, conectada directamente con los ciclos de la naturaleza. Para comunidades como los Collas, Quechuas, Aimaras y Diaguitas, el verdadero Año Nuevo llega cuando la tierra misma lo anuncia, alrededor del 21 de junio, en el Solsticio de Invierno del hemisferio sur.
Esta celebración milenaria se conoce como Inti Raymi, una ceremonia que marca el retorno del sol y el comienzo de un nuevo ciclo vital. La figura central de esta festividad es Tata Inti, el Padre Sol, cuya presencia renovada simboliza el renacimiento de la naturaleza y la continuidad de la vida. Para estos pueblos, el año actual no es 2026, sino aproximadamente el año 5533 según su propio calendario ancestral, evidenciando una cosmovisión completamente diferente del tiempo y la historia.
La vigilia nocturna: preparando el encuentro con el sol
La celebración del Inti Raymi no comienza con los primeros rayos del amanecer, sino durante la noche anterior. La comunidad se congrega en vigilia, permaneciendo despierta durante toda la oscuridad en un acto de conexión espiritual y comunitaria.
Este momento nocturno tiene un propósito profundo: los ceremoniantes, portadores del conocimiento ancestral, aprovechan estas horas para transmitir sus saberes a las nuevas generaciones.
Durante la vigilia se comparten elementos sagrados como el mate yerbiao y las hojas de coca, que acompañan las enseñanzas y fortalecen los lazos comunitarios. El centro de la reunión es una fogata especialmente preparada para llamar al Sol, invocando su regreso después de la noche más larga del año.
Alrededor de este fuego sagrado, la comunidad toca música con instrumentos tradicionales, canta canciones ancestrales, baila y formula pedidos para el ciclo que comienza.
Un Año Nuevo de colores y conexión con la tierra
A diferencia de otras celebraciones de Año Nuevo donde predomina el color blanco, el Inti Raymi es una festividad vibrante y colorida. Los participantes visten prendas de múltiples colores que reflejan la diversidad de la naturaleza y la alegría del renacimiento solar.
Esta explosión cromática no es casual, cada color tiene significados específicos relacionados con elementos naturales, valores comunitarios y aspectos espirituales.
La vigilia se extiende hasta que aparecen los primeros rayos del sol en el horizonte. Ese momento marca el clímax de la ceremonia, el encuentro esperado con Tata Inti, confirmando que un nuevo ciclo ha comenzado.
Este Año Nuevo no se celebra con fuegos artificiales ni cuenta regresiva, sino con una profunda conexión con los ritmos naturales de la Tierra, recordando que el verdadero tiempo no lo marcan solo los calendarios, sino los cambios que la naturaleza misma nos señala.