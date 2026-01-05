No es 2026: este pueblo celebra Año Nuevo cuando vuelve el sol

La vigilia nocturna: preparando el encuentro con el sol

La celebración del Inti Raymi no comienza con los primeros rayos del amanecer, sino durante la noche anterior. La comunidad se congrega en vigilia, permaneciendo despierta durante toda la oscuridad en un acto de conexión espiritual y comunitaria.

inti raymi Es una celebración andina, especialmente de los pueblos quechuas, de origen incaico y preincaico

Este momento nocturno tiene un propósito profundo: los ceremoniantes, portadores del conocimiento ancestral, aprovechan estas horas para transmitir sus saberes a las nuevas generaciones.

Durante la vigilia se comparten elementos sagrados como el mate yerbiao y las hojas de coca, que acompañan las enseñanzas y fortalecen los lazos comunitarios. El centro de la reunión es una fogata especialmente preparada para llamar al Sol, invocando su regreso después de la noche más larga del año.

Alrededor de este fuego sagrado, la comunidad toca música con instrumentos tradicionales, canta canciones ancestrales, baila y formula pedidos para el ciclo que comienza.

Un Año Nuevo de colores y conexión con la tierra

A diferencia de otras celebraciones de Año Nuevo donde predomina el color blanco, el Inti Raymi es una festividad vibrante y colorida. Los participantes visten prendas de múltiples colores que reflejan la diversidad de la naturaleza y la alegría del renacimiento solar.

inti-raymi-cusco Como fiesta prehispánica, es considerada una de las más importantes y mejor documentadas celebraciones

Esta explosión cromática no es casual, cada color tiene significados específicos relacionados con elementos naturales, valores comunitarios y aspectos espirituales.

La vigilia se extiende hasta que aparecen los primeros rayos del sol en el horizonte. Ese momento marca el clímax de la ceremonia, el encuentro esperado con Tata Inti, confirmando que un nuevo ciclo ha comenzado.

Este Año Nuevo no se celebra con fuegos artificiales ni cuenta regresiva, sino con una profunda conexión con los ritmos naturales de la Tierra, recordando que el verdadero tiempo no lo marcan solo los calendarios, sino los cambios que la naturaleza misma nos señala.