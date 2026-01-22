Elimina a las cucarachas de tu casa usando hojas de laurel: cómo hacerlo fácilmente

Hojas Secas: coloca hojas de laurel secas en cajones, alacenas, detrás de electrodomésticos y en esquinas oscuras, ya que conservan su aroma por mucho tiempo.

Molerlas: triturar o moler las hojas libera más su esencia, potenciando el efecto repelente.

Infusión: puedes hervir hojas en agua y rociar la mezcla fría en áreas problemáticas.

Bolsitas: guarda hojas secas en pequeñas bolsitas de tela y colócalas en armarios y despensas.

laurel cucarachas.jpg Hojas de laurel: un método efectivo para eliminar cucarachas.

Puedes mezclar las hojas de laurel con otros elementos para aumentar la potencia de este repelente casero. Si decides hacerlo con ácido bórico, asegúrate de que los elementos estén fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Por qué no se debe aplastar a las cucarachas dentro del hogar

Ante la presencia de estas plagas en el hogar, los expertos recomiendan no pisar las cucarachas por varios motivos. El más importante es el que puede perjudicar tu salud, ya que esta plaga puede propagar bacterias que causan problemas como el asma, las alergias y las enfermedades intestinales.

Otro de los motivos tiene que ver con la duplicación de este insecto. Sucede que, al ser aplastadas, las cucarachas hembras pueden liberar sus huevos, lo que podría aumentar su presencia.

Las cucarachas son insectos muy resistentes y pueden soportar un peso considerablemente mayor que el propio. Por eso, aplastar una cucaracha puede no ser efectivo para matarla y podría incluso hacer que sobreviva.

En el caso de no haber tenido otra opción y de aplastar a esta plaga, es recomendable limpiar de inmediato la zona en la que fue aplastada la cucaracha, evitando que cualquiera de las posibilidades anteriormente mencionadas se cumpla.