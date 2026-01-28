El pronóstico del tiempo para Mendoza confirmó la continuidad del calor y la inestabilidad

Momento para refrescarse por el calor. Foto Axel Lloret. Este jueves 29 será el día más caluroso de la semana. El termómetro marcará 38°C.

Para el viernes 30, se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa, acompañadas por vientos moderados del noreste. También habrá precipitaciones en cordillera. La temperatura irá de 24°C a 37°C.

Ascenso de la temperatura hacia el fin de semana

El sábado 31 se presentará mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Soplarán vientos moderados del sector sur y se anticipan lluvias y tormentas fuertes. La mínima será de 23°C y la máxima de 31°C.

El domingo 1 de febrero estará parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas. La temperatura oscilará entre 20°C y 32°C.

Finalmente, el lunes 2 se espera poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 35°C y la mínima de 2°C.