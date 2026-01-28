La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anunció que el pronóstico del tiempo seguirá sin mayores cambios: calor, inestabilidad y fuertes tormentas. El jueves, la máxima llegará a los 38°C.
El pronóstico del tiempo para Mendoza confirmó la continuidad del calor y la inestabilidad
Después de la tormenta eléctrica del martes, se mantienen las condiciones meteorológicas en Mendoza. El jueves será un horno
El miércoles 28 de enero se presentará caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura oscilará entre 21°C de mínima y 35°C de máxima.
El jueves 29 continuará el muy caluroso, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Persisten las precipitaciones en cordillera. La mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 38°C.
Para el viernes 30, se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa, acompañadas por vientos moderados del noreste. También habrá precipitaciones en cordillera. La temperatura irá de 24°C a 37°C.
Ascenso de la temperatura hacia el fin de semana
El sábado 31 se presentará mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Soplarán vientos moderados del sector sur y se anticipan lluvias y tormentas fuertes. La mínima será de 23°C y la máxima de 31°C.
El domingo 1 de febrero estará parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas. La temperatura oscilará entre 20°C y 32°C.
Finalmente, el lunes 2 se espera poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 35°C y la mínima de 2°C.