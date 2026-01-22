Mejora la salud del bailarín mendocino internado en Punta Cana tras ser extubado

El lunes 12 de enero, mientras esperaba ser atendido en una clínica, sufrió un shock pulmonar y tuvo que ser intubado de urgencia. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y con compromiso pulmonar producto de una infección causada por un hongo que comenzó en la garganta y avanzó en su organismo.

la familia de leonardo saez internado en punta cana El bailarín Leonardo Sáez junto a su familia.

La situación se volvió aún más compleja cuando, ya con sus padres en Punta Cana, Leonardo sufrió un paro cardiorrespiratorio que agravó el pronóstico. Por ahora, los médicos descartaron cualquier posibilidad de traslado: subirlo a un avión implicaría un riesgo extremo para su vida.

La campaña para ayudar al joven bailarín

La historia de Leonardo conmovió a toda la provincia y la ayuda solidaria fue clave para los padres desde el primer momento. Sin embargo, los costos diarios obligaron la familia a crear un perfil de Instagram @leosaez.ayudemos, donde se publican únicamente alias verificados para colaborar de forma segura.

Allí también se comparte información actualizada sobre su estado, entrevistas y mensajes de apoyo para el bailarín y su familia. La decisión busca evitar confusiones y garantizar que cada aporte llegue directamente a cubrir los gastos médicos.