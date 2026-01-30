El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este jueves la emergencia climática por las últimas tormentas, proyecto enviado por el ejecutivo municipal. Podrán disponer y ejecutar, en forma urgente y excepcional, todas las obras, servicios, suministros, acciones administrativas y contrataciones para remediar, prevenir, reparar y reducir los daños ocasionados.
San Rafael declaró la emergencia climática tras las tormentas de enero
El Concejo aprobó el proyecto del Ejecutivo municipal. Permitirá acelerar contrataciones sin licitaciones para reparar daños en infraestructura vial y servicios
De esta forma la comuna podrá reasignar partidas y acelerar las contrataciones sin tener que hacer llamados a licitación.
El proyecto, acompañado por todos los concejales, planteó que desde el 22 al 25 de enero San Rafael fue afectado por fenómenos meteorológicos de carácter extraordinario.
"Se afectaron no solo edificaciones y cultivos de dominio privado, sino que se vio comprometida la infraestructura vial, accesos utilizados a diario por los habitantes para trasladarse, la provisión de servicios públicos", dice la iniciativa aprobada.
Por estos motivos, la comuna del intendente Omar Félix recurrió al Concejo para que se adopten medidas inmediatas, transitorias y extraordinarias, orientadas a mitigar daños, ejecutar trabajos de reparación y prevención, restablecer servicios esenciales y asistir a la población afectada, evitando la profundización de los perjuicios ocasionados.
Los radicales introdujeron un cambio en la declaración de emergencia
El proyecto tuvo una modificación propuesta por los radicales que pidieron "rendición de cada uno de los expedientes que estén involucrados en la emergencia climática", pedido que fue aceptado por el oficialismo.
Este nuevo artículo instruye: "A las áreas técnicas competentes a relevar, documentar, cuantificar y respaldar los daños producidos, así como las acciones ejecutadas y a ejecutar, formando los expedientes administrativos correspondientes, a efectos de garantizar la trazabilidad, el control y la rendición de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia".
Los daños en San Rafael tras las tormentas
Los ciudadanos de San Rafael fueron los más afectados por las tormentas ocurridas durante 4 días consecutivos con abundante caída de agua y granizo. Esto provocó el desborde del río Diamante y la inundación de varios barrios.
Como consecuencia, varias zonas de San Rafael se inundaron y dejaron a muchas personas con sus casas llenas de agua. Los sectores más afectados fueron la Villa 25 de Mayo, Las Predes, Cuadro Benegas, el barrio Las Cañaditas y Los Coroneles, zonas muy cercanas al centro de la comuna.