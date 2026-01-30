San Rafael declaró la emergencia climática tras las tormentas de enero

san rafael granizo tormenta (portada) Los daños de la tormenta de San Rafael.

"Se afectaron no solo edificaciones y cultivos de dominio privado, sino que se vio comprometida la infraestructura vial, accesos utilizados a diario por los habitantes para trasladarse, la provisión de servicios públicos", dice la iniciativa aprobada.

Por estos motivos, la comuna del intendente Omar Félix recurrió al Concejo para que se adopten medidas inmediatas, transitorias y extraordinarias, orientadas a mitigar daños, ejecutar trabajos de reparación y prevención, restablecer servicios esenciales y asistir a la población afectada, evitando la profundización de los perjuicios ocasionados.

granizo tormenta san rafael El tamaño del granizo en las tormentas de San Rafael. Foto: Gentileza Diario InfoYa

Los radicales introdujeron un cambio en la declaración de emergencia

El proyecto tuvo una modificación propuesta por los radicales que pidieron "rendición de cada uno de los expedientes que estén involucrados en la emergencia climática", pedido que fue aceptado por el oficialismo.

Este nuevo artículo instruye: "A las áreas técnicas competentes a relevar, documentar, cuantificar y respaldar los daños producidos, así como las acciones ejecutadas y a ejecutar, formando los expedientes administrativos correspondientes, a efectos de garantizar la trazabilidad, el control y la rendición de las medidas adoptadas en el marco de la emergencia".

Los daños en San Rafael tras las tormentas

Los ciudadanos de San Rafael fueron los más afectados por las tormentas ocurridas durante 4 días consecutivos con abundante caída de agua y granizo. Esto provocó el desborde del río Diamante y la inundación de varios barrios.

Como consecuencia, varias zonas de San Rafael se inundaron y dejaron a muchas personas con sus casas llenas de agua. Los sectores más afectados fueron la Villa 25 de Mayo, Las Predes, Cuadro Benegas, el barrio Las Cañaditas y Los Coroneles, zonas muy cercanas al centro de la comuna.