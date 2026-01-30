El país de Europa que no tiene ejércitos: la última vez que fue a una guerra volvió sin bajas

En el pasado, Liechtenstein participó en varias guerras. La última en la que estuvo es una de más conocidas a nivel mundial. Se trató de la guerra austro-prusiana, también conocida como la Guerra de las Siete Semanas, que derivó en la formación de la Confederación de Alemania

A pesar de que duró muy poco, esta guerra fue intensa y además de la conformación de Alemania, también tuvo una consecuencia importante para Liechtenstein.

El principado de Liechtenstein se vio obligado a participar y para ello decidió mandar un ejército de 80 hombres al paso de Brennero, un lugar entre las montañas que dividen Italia de Austria. Si bien, 80 personas parece poco, para un lugar de 40.000 personas, se trataba de algo importante y muy doloroso.

A las semanas de la partida, Prusia derrotó a Austria y se dio por finalizada la guerra con la llamada Paz de Praga. En ese momento, cada ejército debió volver a su casa y grande fue la sorpresa en Liechtenstein, cuando volvieron sus 80 hombres... y uno más.

guerra prusia austria

Quién era el hombre que volvió con el ejército de Liechtenstein

Según la historia, ese hombre que volvió a Liechtenstein con los 80 hombres del ejército, se trataba de un soldado austriaco que servía de enlace y que, en lugar de volver a su país, decidió tomar nuevos rumbos.

Para otros, en cambio, se trató de un desertor italiano que, ante la posibilidad de ser condenado a muerte, decidió viajar a Liechtenstein con el ejército de este lugar. Pero esta no fue la única consecuencia que tuvo la guerra para el Principado, ya que dos años después eliminó su ejército y tomó la determinación de ser neutro en todo conflicto bélico que se produjera.