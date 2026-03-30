La Selección de Alemania se prueba en un amistoso internacional con Ghana en Stuttgart

En el primer duelo de esta Fecha FIFA, el pasado viernes, Alemania tuvo que levantar un duro partido en Basilea contra Suiza, regalando ambos un partidazo que finalizó 4 a 3. Los goles de Alemania fueron anotados por: Jonathan Tah (26'), Serge Gnabry (43'), y Florian Wirtz (61', 85'). Los goles de Suiza: Dan Ndoye (17'), Breel Embolo (41'), Joël Monteiro (79').

Por su parte Ghana cayó estrepitosamente por 5-1 frente a Austria, próximo rival de Argentina en el Mundial, en el estadio Ernst-Happel-Stadion de Viena. Los goles de Austria fueron de Marcel Sabitzer (13', penal), Michael Gregoritsch (51'), Stefan Posch (59'), Carney Chukwuemeka (79') y Nicolas Seiwald (90'+2'). El solitario tanto de Ghana lo anotó Jordan Ayew (77').

La Selección de Alemania integrará el Grupo E del Mundial que se disputará en junio en México, Canadá y Estados Unidos, junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El combinado de Ghana integra el Grupo L, con Inglaterra, Croacia y Panamá.