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La Selección de Alemania se prueba en un amistoso internacional con Ghana en Stuttgart

La Selección de Alemania y la de Ghana, ambos clasificados al Mundial 2026, juegan este lunes un amistoso en la ciudad de Stuttgart

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Alemania juega este lunes contra Ghana abriendo la segunda ronda de la Fecha FIFA de marzo.

La Selección de Alemania juega este lunes contra Ghana abriendo la segunda ronda de la Fecha FIFA de marzo.

Dando continuidad a la Fecha FIFA, la Selección de Alemania y su par de Ghana se enfrentan este lunes, en el MHP Arena, de la ciudad de Stuttgart. El conjunto teutón viene de un gran triunfo de visitante por 4-3 ante Suiza, el pasado viernes, En tanto Ghana perdió 5 a 1 contra Austria en la misma jornada.

El amistoso internacional, segundo de la ventana de marzo, se juega desde las 15.45 y puede verse por TV en Argentina en el canal de cables ESPN o la plataforma Disney+.

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La Selección de Alemania quiere seguir de racha antes del Mundial

El último antecedente de enfrentamiento entre ambos seleccionados nacionales data del Mundial de Brasil 2014, cuando empataron 2 a 2.

En el primer duelo de esta Fecha FIFA, el pasado viernes, Alemania tuvo que levantar un duro partido en Basilea contra Suiza, regalando ambos un partidazo que finalizó 4 a 3. Los goles de Alemania fueron anotados por: Jonathan Tah (26'), Serge Gnabry (43'), y Florian Wirtz (61', 85'). Los goles de Suiza: Dan Ndoye (17'), Breel Embolo (41'), Joël Monteiro (79').

Por su parte Ghana cayó estrepitosamente por 5-1 frente a Austria, próximo rival de Argentina en el Mundial, en el estadio Ernst-Happel-Stadion de Viena. Los goles de Austria fueron de Marcel Sabitzer (13', penal), Michael Gregoritsch (51'), Stefan Posch (59'), Carney Chukwuemeka (79') y Nicolas Seiwald (90'+2'). El solitario tanto de Ghana lo anotó Jordan Ayew (77').

La Selección de Alemania integrará el Grupo E del Mundial que se disputará en junio en México, Canadá y Estados Unidos, junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

El combinado de Ghana integra el Grupo L, con Inglaterra, Croacia y Panamá.

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