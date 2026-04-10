Martín Pino y su revancha en Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

Godoy Cruz cuenta nuevamente con Martín Pino para este torneo de la Primera Nacional. El delantero estuvo a préstamo en San Martín de Tucumán, donde convirtió ocho goles el año pasado y regresó al Tomba. En el 2024 el atacante jugó 28 partidos en Primera y convirtió 2 goles.
El jugador oriundo de Córdoba fue pretendido por Colón, se quedó en el Tomba y hoy es uno de los titulares del equipo que dirige Mariano Toedti. Al atacante se lo ve muy entusiasmado por esta campaña en el certamen y contó que el objetivo es poder llevar al Expreso a Primera División.
Martín Pino habló de su regreso a Godoy Cruz
Martín Pino no tuvo continuidad en Godoy Cruz en Primera División, donde marcó dos goles. Tras su etapa en San Martín de Tucumán ahora tiene su revancha en el torneo de la Primera Nacional. Sobre su regreso afirmó: "Estoy muy feliz en este club, que es hermoso, estamos muy contentos con mi familia. Me siento muy cómodo al estar nuevamente en esta institución, que no se merece estar en este lugar y queremos colaborar para volver a Primera".
Martín Pino y su análisis del torneo de la Primera Nacional
Martín Pino hizo su análisis del certamen -donde el Bodeguero lleva 3 victorias y cuatro empates y marcha invicto- y aseguró: "Todos los partidos son duros en este torneo, los rivales son de mucha exigencia. Hemos ido de menor a mayor y hemos obtenido resultados positivos en los últimos dos partidos; todos los adversarios nos van a jugar con todo".
Los concentrados de Godoy Cruz para jugar con San Telmo en Buenos Aires
Godoy Cruz ahora se prepara para jugar de visitante ante San Telmo. El partido, correspondiente a la 9na fecha del Grupo A, será este sábado 11 de abril desde las 15.30. Tras este encuentro jugará por la fecha 10, el sábado 18 ante San Miguel, en el Feliciano Gambarte.