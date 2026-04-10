Martín Pino y su revancha en Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

El jugador oriundo de Córdoba fue pretendido por Colón, se quedó en el Tomba y hoy es uno de los titulares del equipo que dirige Mariano Toedti. Al atacante se lo ve muy entusiasmado por esta campaña en el certamen y contó que el objetivo es poder llevar al Expreso a Primera División.

martín pino. Martín Pino volvió al Tomba tras una temporada en San Martín de Tucumán. Foto: Axel LLoret/ Diario UNO

Martín Pino habló de su regreso a Godoy Cruz

Martín Pino no tuvo continuidad en Godoy Cruz en Primera División, donde marcó dos goles. Tras su etapa en San Martín de Tucumán ahora tiene su revancha en el torneo de la Primera Nacional. Sobre su regreso afirmó: "Estoy muy feliz en este club, que es hermoso, estamos muy contentos con mi familia. Me siento muy cómodo al estar nuevamente en esta institución, que no se merece estar en este lugar y queremos colaborar para volver a Primera".