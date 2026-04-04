Godoy Cruz, invicto y de racha en la Primera Nacional: los números del equipo de Toedtli

Además, en este sábado de gloria el Tomba sumó su segundo triunfo seguido en el Gambarte y los hinchas se fueron felices e ilusionados con volver a Primera.

Godoy Cruz en la tabla de la Primera Nacional

El Tomba alcanzó transitoriamente la punta del Grupo A con 13 puntos en 7 partidos aunque luego fue superado Colón (14) y todavía Deportivo Morón y Racing de Córdoba que tienen 11 unidades, no juegan sus respectivos partidos de la fecha 8.

godoy cruz 7 El Tomba es líder transitorio del Grupo A. Foto: Cristian Lozano/UNO

Con 10 puntos y la posibilidad de ganar para igualar a Godoy Cruz aparece Defensores de Belgrano.

Poggi, el goleador de Godoy Cruz

Godoy Cruz lleva dos partidos seguidos sin recibir goles y en 7 encuentros jugados acumula 8 tantos a favor y 4 en contra.

Godoy cruz 6 Poggi tiene 4 goles en la temporada. Foto: Cristian Lozano/UNO

Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga marcaron este sábado y así como el uruguayo llegó a 4 goles, el delantero tiene 2 y los otros dos los marcaron Martín Pino y Tomás Pozzo.

Lo que viene para Godoy Cruz en el mes abril

Godoy Cruz tendrá un mes de abril exigente ya que tras recibir a Acassuso, jugará de visitante frente a San Telmo, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, el próximo sábado 11 a las 15.30.

Luego, por la fecha 10, recibirá a San Miguel el sábado 18 a las 16.30 y en la fecha 11 visitará a Colón, dirigido por Ezequiel Medrán, el domingo 26 a las 19.