Godoy Cruz, invicto y de racha en la Primera Nacional: los números del equipo de Toedtli

Godoy Cruz sigue su racha positiva en el torneo de la Primera Nacional, le ganó a Acassuso, está invicto y acumula 3 victorias en sus últimos 4 partidos.
Godoy Cruz sigue su racha positiva en el torneo de la Primera Nacional, le ganó a Acassuso, está invicto y acumula 3 victorias en sus últimos 4 partidos.
Godoy Cruz sigue su racha positiva en el torneo de la Primera Nacional, le ganó a Acassuso, está invicto y acumula 3 victorias en sus últimos 4 partidos.
El equipo dirigido por Mariano Toedtli metió su segundo triunfo seguido por primera vez en el año y además en esos dos partidos no le marcaron goles.
El Expreso venía de ganarle al Deportivo Maipú 1 a 0 en el Malvinas Argentinas, batió por 2 a 0 a Acassuso en el Feliciano Gambarte y logró su tercera victoria en el torneo para llegar a 13 puntos con 4 empates y 3 triunfos.
Además, en este sábado de gloria el Tomba sumó su segundo triunfo seguido en el Gambarte y los hinchas se fueron felices e ilusionados con volver a Primera.
El Tomba alcanzó transitoriamente la punta del Grupo A con 13 puntos en 7 partidos aunque luego fue superado Colón (14) y todavía Deportivo Morón y Racing de Córdoba que tienen 11 unidades, no juegan sus respectivos partidos de la fecha 8.
Con 10 puntos y la posibilidad de ganar para igualar a Godoy Cruz aparece Defensores de Belgrano.
Godoy Cruz lleva dos partidos seguidos sin recibir goles y en 7 encuentros jugados acumula 8 tantos a favor y 4 en contra.
Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga marcaron este sábado y así como el uruguayo llegó a 4 goles, el delantero tiene 2 y los otros dos los marcaron Martín Pino y Tomás Pozzo.
Godoy Cruz tendrá un mes de abril exigente ya que tras recibir a Acassuso, jugará de visitante frente a San Telmo, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, el próximo sábado 11 a las 15.30.
Luego, por la fecha 10, recibirá a San Miguel el sábado 18 a las 16.30 y en la fecha 11 visitará a Colón, dirigido por Ezequiel Medrán, el domingo 26 a las 19.