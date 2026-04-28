Así evolucionó la figurita de Lionel Messi en el álbum Panini desde su debut en 2006

Se trata de una costumbre que se transmite de generación en generación y que en los últimos 20 años presentó a Lionel Messi como una de las figus difíciles. A continuación conocerás como lucía el astro de la Selección argentina que se prepara para disputar su último Mundial.
La leyenda comenzó en 1961 cuando los hermanos Giuseppe, Benito, Franco y Umberto Panini decidieron poner en marcha un plan surgido en Módena, Italia, que se extendió para el resto del mundo. Para ello dividieron sus roles:
En 1970, para el Mundial de México, Panini selló su alianza con la FIFA y lanzó su primer álbum internacional. En aquel entonces, las figuritas no eran autoadhesivas y se pegaban con pegamento en barra.
Ese álbum, que hoy es una pieza de colección valuada en miles de dólares, capturó la última copa de Pelé y marcó el inicio de un ritual que hoy, 56 años después, se repite con la misma intensidad.
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el fervor por el fútbol ya tiene su gran hito fuera de las canchas porque la icónica editorial italiana lanzó oficialmente la colección de figuritas que paraliza al mundo.
Entre las 48 selecciones se destaca una de las figuritas que despierta ansiedad, fanatismo y devoción: la de Lionel Messi, una de los cromos más difíciles de conseguir.
En la edición de Alemania 2006 fue la primera vez que el astro argentino apareció en sus páginas. Allí debutó ante Serbia y Montenegro con 18 años en el segundo partido de la Selección:
En el Mundial de Sudáfrica 2010 Lionel Messi tomó un rol más protagónico, fue así que con 22 años disputó los cinco partidos de la Selección argentina, aunque no logró marcar goles y coronó una sola asistencia:
En el Mundial 2014 la Selección argentina se quedó en las puertas de la gloria y con 26 años ya que cayó en la final contra Alemania en la cita máxima realizada en Brasil:
En el Mundial de Rusia 2018 Lionel Messi tenía 30 años y bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli la Selección argentina nunca encontró su funcionamiento en un plantel que rompió el vínculo con el entrenador:
Llegó - por fin - la edición donde Lionel Messi tocó el cielo con las manos: el Mundial de Qatar 2022, con 34 años y como una de las grandes figuras de la Selección argentina:
El Mundial 2026 será la última edición donde esté la figurita de Lionel Messi en el álbum Panini, al menos como jugador y la editorial italiana así lo retrató con 38 años:
Cabe aclarar que esa versión es para los álbumes de Estados Unidos, mientras que para el resto de los países Messi luce de la siguiente manera:
Aunque sea la última vez que su figura esté retratada por Panini como jugador, seguramente en las próximas ediciones se seguirá publicando la imagen que ilustra este artículo periodístico y, ojalá, se trate de una figurita repetida con Lionel Messi con la Copa del Mundo de 2026.