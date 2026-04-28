Así evolucionó la figurita de Lionel Messi en el álbum Panini desde su debut en 2006

Giuseppe: gerente general.

Franco: administrativo.

Benito: distribución.

Umberto: técnico y creó Fifimatic, una máquina para introducir en sobres las figuritas.

En 1970, para el Mundial de México, Panini selló su alianza con la FIFA y lanzó su primer álbum internacional. En aquel entonces, las figuritas no eran autoadhesivas y se pegaban con pegamento en barra.

Ese álbum, que hoy es una pieza de colección valuada en miles de dólares, capturó la última copa de Pelé y marcó el inicio de un ritual que hoy, 56 años después, se repite con la misma intensidad.

Lionel Messi en el álbum Panini en sus tres primeras experiencias mundialistas

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el fervor por el fútbol ya tiene su gran hito fuera de las canchas porque la icónica editorial italiana lanzó oficialmente la colección de figuritas que paraliza al mundo.

Entre las 48 selecciones se destaca una de las figuritas que despierta ansiedad, fanatismo y devoción: la de Lionel Messi, una de los cromos más difíciles de conseguir.

En la edición de Alemania 2006 fue la primera vez que el astro argentino apareció en sus páginas. Allí debutó ante Serbia y Montenegro con 18 años en el segundo partido de la Selección:

primera fecha de fase de grupos vs. Costa de Marfil: 2 - 1 (no ingresó).

segunda fecha de fase de grupos vs. Serbia y Montenegro: 6 - 1 (suplente - un gol).

tercera fecha de fase de grupos vs. Países Bajos: 0 - 0 (titular - sin goles).

octavos de final vs. México: 2 - 1. (suplente - sin goles).

cuartos de final vs. Alemania: 1 (2) - 1 (4) (no ingresó).

Figurita Lionel Messi 2006 La figurita de Lionel Messi en el álbum Panini de 2006.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 Lionel Messi tomó un rol más protagónico, fue así que con 22 años disputó los cinco partidos de la Selección argentina, aunque no logró marcar goles y coronó una sola asistencia:

primera fecha de fase de grupos vs. Nigeria: 1 - 0 (titular).

segunda fecha de fase de grupos vs. Corea del Sur: 4 - 1 (titular).

tercera fecha de fase de grupos vs. Grecia: 2 - 0 (titular).

octavos de final vs. México: 3 - 1 (titular).

cuartos de final vs. Alemania: 0 - 4 (titular).

Figurita Lionel Messi 2010 Así lucía Messi en el álbum Panini 2010.

En el Mundial 2014 la Selección argentina se quedó en las puertas de la gloria y con 26 años ya que cayó en la final contra Alemania en la cita máxima realizada en Brasil:

primera fecha de fase de grupos vs. Bosnia y Herzegovina: 2 - 1 (titular - un gol).

segunda fecha de fase de grupos vs. Irán : 1 - 0 (titular - un gol).

tercera fecha de fase de grupos vs. Nigeria: 3 - 2 (titular - dos goles).

octavos de final vs. Suiza: 1 - 0 (titular - sin goles).

cuartos de final vs. Bélgica : 1 - 0 (titular - sin goles).

semifinales vs. Países Bajos: 0 (4) - 0 (2) (titular - sin goles).

final vs. Alemania: 0 - 1 (titular - sin goles).

Figurita Lionel Messi 2014 La figurita del álbum Panini en el Mundial 2014.

En el Mundial de Rusia 2018 Lionel Messi tenía 30 años y bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli la Selección argentina nunca encontró su funcionamiento en un plantel que rompió el vínculo con el entrenador:

primera fecha de fase de grupos vs. Islandia: 1 - 1 (titular - sin goles).

segunda fecha de fase de grupos vs. Croacia: 0 - 3 (titular - sin goles).

tercera fecha de fase de grupos vs. Nigeria: 2 - 1 (titular - un gol).

octavos de final vs. Francia: 3 - 4 (titular - sin goles).

Figurita Lionel Messi 2018 La imagen de Lionel en el álbum Panini 2018.

Lionel Messi en el álbum Panini donde se coronó

Llegó - por fin - la edición donde Lionel Messi tocó el cielo con las manos: el Mundial de Qatar 2022, con 34 años y como una de las grandes figuras de la Selección argentina:

primera fecha de fase de grupos vs. Arabia Saudita: 1 - 2 (titular - un gol).

segunda fecha de fase de grupos vs. México: 2 - 0 (titular - un gol).

tercera fecha de fase de grupos vs. Polonia: 2 - 0 (titular - sin goles)

octavos de final vs. Australia: 2 - 1 (titular - un gol).

cuartos de final vs. Países Bajos: 2 - 2 (titular - un gol).

semifinales vs. Croacia: 3 - 0 (titular - un gol).

final vs. Francia: 3 - 3 (titular - dos goles).

Figurita Lionel Messi 2022 Así presentó el álbum Panini a Lionel Messi en la edición donde salió campeón del mundo.

La última versión de Messi en un Mundial en el álbum Panini

El Mundial 2026 será la última edición donde esté la figurita de Lionel Messi en el álbum Panini, al menos como jugador y la editorial italiana así lo retrató con 38 años:

Figurita Lionel Messi 2026 para Estados Unidos La figurita del álbum Panini en su versión para Estados Unidos.

Cabe aclarar que esa versión es para los álbumes de Estados Unidos, mientras que para el resto de los países Messi luce de la siguiente manera:

Figurita Lionel Messi 2026 El álbum Panini tiene una versión especial para el resto del mundo.

Aunque sea la última vez que su figura esté retratada por Panini como jugador, seguramente en las próximas ediciones se seguirá publicando la imagen que ilustra este artículo periodístico y, ojalá, se trate de una figurita repetida con Lionel Messi con la Copa del Mundo de 2026.