Los drones revelaron la goleada de Argelia a puertas cerradas antes de enfrentar a Argentina: mira los goles

Argelia llegaba de vencer por 1 a 0 a Países Bajos, por lo que extendió su gran momento futbolístico justo antes de su debut frente a la Selección argentina. De esta manera, ratificó que es uno de los equipos que hará un buen torneo y que una eventual clasificación a los 16avos de final no sería ninguna sorpresa.

Por su lado, Óscar Villegas (entrenador de Bolivia) se desligó de responsabilidades por jugarse a puertas cerradas: "No sabemos ni siquiera si podemos grabar el partido para nuestros archivos. Es decisión de Argelia, no nuestra. Lo respetamos, son ellos quienes van a jugar en la Copa del Mundo".

Selección de Argelia Así formó Argelia en su último partido amistoso antes del Mundial.

Los drones sobrevolaron el partido de Argelia - Bolivia

Aunque el partido amistoso fue a puertas cerradas, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) nada pudo hacer para evitar que la cadena estadounidense KMBC 9, afiliada local de ABC), sobrevolará con drones el predio ubicado en Lawrence, Kansas, donde está asentada la concentración argelina.

Embed ⛔️ El DT de Argelia decidió entrenar a PUERTAS CERRADAS con el objetivo de SORPRENDER TÁCTICAMENTE A ARGENTINA.



Resulta que un CANAL DE TV llevó DRONES, grabó parte de los entrenamientos y LO SUBIÓ A SUS REDES SOCIALES.



Las historias del Mundial. pic.twitter.com/JSnA8pLZaz — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 10, 2026

Rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales y en distintos medios internacionales; aunque ni el entrenador Petkovic ni la FAF se expresaron al respecto, trascendió que hay bronca ya que categorizan lo sucedido como una "grave violación de la privacidad del equipo".

Para colmo, luego el canal de YouTube Pasión de Multitudes dio a conocer todos los goles.

Embed - OTRA DERROTA - Bolivia 0 - Argelia 4 | RESUMEN

Argelia debutará en el Mundial frente a la Selección argentina el martes 16 de junio a partir de las 22 en Kansas City.