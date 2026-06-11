Argelia jugó a puertas cerradas contra Bolivia en su último partido amistoso previo al Mundial 2026 y goleó por 4 a 0. Antes del encuentro se generaron varias especulaciones con respecto a la decisión de no dejar ingresar público, ni periodistas ni cámaras, pero el entrenador bosnio Vladimir Petkovi manifestó que no se trató de una estrategia.
Los drones revelaron la goleada de Argelia a puertas cerradas antes de enfrentar a Argentina: mira los goles
La Selección argentina debutará en el Mundial frente a Argelia, quienes disputaron su último partido amistoso a puertas cerradas bajo un importante hermetismo
Según informó la federación argelina: "Esta situación se debe a motivos de seguridad, ya que las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). La organización del torneo ha restringido el acceso externo - prohibiendo público y prensa - debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento".
Argelia goleó a puertas cerradas en su último partido antes del Mundial
En concreto, y más allá de las especulaciones, el conjunto africano se impuso por 4 a 0 sobre Bolivia en el encuentro disputado en el KC Current Stadium de Kansas City. Los goles fueron convertidos por Aïssa Mandi, Amine Gouiri (en dos oportunidades) y Anis Hadj Moussa.
Argelia llegaba de vencer por 1 a 0 a Países Bajos, por lo que extendió su gran momento futbolístico justo antes de su debut frente a la Selección argentina. De esta manera, ratificó que es uno de los equipos que hará un buen torneo y que una eventual clasificación a los 16avos de final no sería ninguna sorpresa.
Por su lado, Óscar Villegas (entrenador de Bolivia) se desligó de responsabilidades por jugarse a puertas cerradas: "No sabemos ni siquiera si podemos grabar el partido para nuestros archivos. Es decisión de Argelia, no nuestra. Lo respetamos, son ellos quienes van a jugar en la Copa del Mundo".
Los drones sobrevolaron el partido de Argelia - Bolivia
Aunque el partido amistoso fue a puertas cerradas, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) nada pudo hacer para evitar que la cadena estadounidense KMBC 9, afiliada local de ABC), sobrevolará con drones el predio ubicado en Lawrence, Kansas, donde está asentada la concentración argelina.
Rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales y en distintos medios internacionales; aunque ni el entrenador Petkovic ni la FAF se expresaron al respecto, trascendió que hay bronca ya que categorizan lo sucedido como una "grave violación de la privacidad del equipo".
Para colmo, luego el canal de YouTube Pasión de Multitudes dio a conocer todos los goles.
Argelia debutará en el Mundial frente a la Selección argentina el martes 16 de junio a partir de las 22 en Kansas City.