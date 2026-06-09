El rival de la Selección argentina jugará con las puertas cerradas y despertó todo tipo de especulaciones

En un principio trascendió que los africanos apostaban al hermetismo total teniendo en cuenta que en una semana le tocará enfrentar a la Selección argentina en el debut del Mundial y pueden llegar a aplicar una estrategia similar a la que utilizarán frente al combinado nacional.

No obstante, desde Argelia comunicaron que esa versión está muy lejos de la realidad al punto que la federación argelina intentó destrabar esta decisión para que los hinchas puedan alentar por su equipo frente a Bolivia: "Esta situación se debe a motivos de seguridad, ya que las autoridades locales se han negado a conceder el permiso a pesar de las gestiones de la Federación Argelina de Fútbol (FAF). La organización del torneo ha restringido el acceso externo - prohibiendo público y prensa - debido a la logística de seguridad implementada en los centros de entrenamiento".

El encuentro se llevará adelante en el Rock Chalk Park, complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas, por lo que se encuentra fuera del período oficial habilitado por la FIFA y no cuenta con la seguridad que caracteriza a este tipo de eventos. Además, no contará con transmisión televisiva.

Argelia Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, define el equipo para jugar contra la Selección argentina.

El fixture de la fecha 1 con la Selección argentina vs. Argelia

En el debut del Grupo J de la Copa del Mundo, la Selección argentina se enfrentará a Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, a partir de las 22.

Esa misma noche, aunque desde la 1 de la madrugada, también harán su estreno los otros integrantes de la zona: Austria y Jordania, que se medirán en el Levi's Stadium de Santa Clara durante la madrugada del miércoles 17 de junio.