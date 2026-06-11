Senesi recibió el llamado de la Selección argentina y la reacción de su novia inglesa se viralizó

El defensor nacido en Concordia, zurdo, recibió el llamado más esperado con mucha emoción y la joven de 21 años, también futbolista profesional, compartió un un video desde Ibiza, donde estaban de vacaciones.

Embed - Senesi recibió el llamado de Scaloni y su novia reaccionó con emoción

Kelci reveló que la pareja que se conoció a principios de 2024 durante una sesión de fotos en el Bournemouth había estado en Miami después de que Senesi no fuera convocado al Mundial y firmara su contrato con el Tottenham.