Senesi recibió el llamado de la Selección argentina y la reacción de su novia inglesa se viralizó

Marcos Senesi recibió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina en el Mundial 2026 y la reacción en las redes sociales de su novia, la británica Kelci-Rose Bowers, se viralizó en las redes sociales.
Marcos Senesi recibió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina en el Mundial 2026 y la reacción de su novia, la británica Kelci-Rose Bowers, se viralizó
Marcos Senesi recibió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse a la Selección argentina en el Mundial 2026 y la reacción en las redes sociales de su novia, la británica Kelci-Rose Bowers, se viralizó en las redes sociales.
El defensor nacido en Concordia, zurdo, recibió el llamado más esperado con mucha emoción y la joven de 21 años, también futbolista profesional, compartió un un video desde Ibiza, donde estaban de vacaciones.
Kelci reveló que la pareja que se conoció a principios de 2024 durante una sesión de fotos en el Bournemouth había estado en Miami después de que Senesi no fuera convocado al Mundial y firmara su contrato con el Tottenham.
Bower, quien suele compartir imágenes apoyando a su novio, ha pasado por clubes como Southampton y Portsmouth, integró las selecciones juveniles de Inglaterra y recientemente celebró el ascenso y el título con el Bournemouth femenino.
Marcos acaba de ser convocado, pero Kelci ya empezó a ser una de las "botineras" más destacadas del Mundial 2026 que empezó este jueves.