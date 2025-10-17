Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación de la Nación, habló este viernes en el 61° coloquio de IDEA 2025, ante un importante sector del empresariado argentino reunido en Mar del Plata. Allí elogió algunos lineamientos sobre la política de liberalización económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y reservó ironías para el sector privado.
Sturzenegger cuestionó a los empresarios por no aprovechar el contexto de reformas económicas
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado habló en el coloquio de IDEA, donde destacó el potencial minero e incluso deslizó algún insulto
Una de las frases que más ruido hizo fue cuando el ministro dijo que los argentinos "somos unos pelotudos" por no aprovechar las opciones que ofrece la minería. También fue duro con los empresarios, al considerar que no han movido fichas a pesar de las últimas medidas que implementó el gobierno nacional.
En ese marco planteó dos hipótesis: “Cuando Dios creo el mundo y la cordillera puso todos minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos”.
Sturzenegger, la cara de la desregulación
Según contó Sturzenegger, se recibieron 210 sugerencias de desregulación, de las cuales 112 fueron consideradas pertinentes a nivel nacional, porque -a criterio del ministro- "no son las montañas que están por delante las que te cansan, sino las piedras que llevás en tu zapato".
Luego asoció estos pedidos a la opción que generó el gobierno para que las empresas puedan acordar con sus empleados un nuevo régimen indemnizatorio: "No les voy a pedir que levanten la mano (para mostrar quién abordó ese tema en su empresa) porque ya sé que nadie hizo nada”.
“Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema del laboral. El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada", lanzó el ministro.
Sturzenegger en IDEA: elogio del equilibrio fiscal
"El equilibrio fiscal es lo que va a garantizar una estabilidad macroeconómica de país normal, así como el respeto de los derechos de propiedad", marcó el ministro en medio de jornadas muy movidas para la economía argentina.
Sturzenegger dedicó otro tramo de su intervención a detallar las áreas donde se han removido "privilegios" y "curritos". Contó que un caso que representa el espíritu de la presidencia de Milei es la liberación de la provisión de internet satelital. "Me parece que el tema de Starlink es el caso más paradigmático que muestra lo que es la gestión de Javier Milei". Gracias a esta liberación, aseveró, actualmente hay 250.000 usuarios, beneficiando a 1 millón de personas en Argentina con acceso a internet en cualquier lugar, sin gasto estatal.