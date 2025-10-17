Sturzenegger cuestionó a los empresarios por no aprovechar el contexto de reformas económicas

Milei Sturzenegger Federico Sturzenegger junto a Javier Milei.

Sturzenegger, la cara de la desregulación

Según contó Sturzenegger, se recibieron 210 sugerencias de desregulación, de las cuales 112 fueron consideradas pertinentes a nivel nacional, porque -a criterio del ministro- "no son las montañas que están por delante las que te cansan, sino las piedras que llevás en tu zapato".

Luego asoció estos pedidos a la opción que generó el gobierno para que las empresas puedan acordar con sus empleados un nuevo régimen indemnizatorio: "No les voy a pedir que levanten la mano (para mostrar quién abordó ese tema en su empresa) porque ya sé que nadie hizo nada”.

“Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema del laboral. El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada", lanzó el ministro.

Sturzenegger en IDEA: elogio del equilibrio fiscal

"El equilibrio fiscal es lo que va a garantizar una estabilidad macroeconómica de país normal, así como el respeto de los derechos de propiedad", marcó el ministro en medio de jornadas muy movidas para la economía argentina.

Sturzenegger dedicó otro tramo de su intervención a detallar las áreas donde se han removido "privilegios" y "curritos". Contó que un caso que representa el espíritu de la presidencia de Milei es la liberación de la provisión de internet satelital. "Me parece que el tema de Starlink es el caso más paradigmático que muestra lo que es la gestión de Javier Milei". Gracias a esta liberación, aseveró, actualmente hay 250.000 usuarios, beneficiando a 1 millón de personas en Argentina con acceso a internet en cualquier lugar, sin gasto estatal.