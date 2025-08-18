Accidente acceso sur nestor nieva.jpg El accidente fatal ocurrió en el Acceso Sur.

El juez Juan Manuel Pina condenó a Brian Guevara por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y quebrantamiento de inhabilitación judicialmente impuesta. Se trata de un caso con pocos precedentes ya que generalmente los acusados por este tipo de accidentes que causan estando alcoholizados buscan cambiar la calificación legal a homicidio culposo agravado, que prevé una pena mucho menor -de 3 a 6 años-, pero en este caso no fue la intención de la defensa.

El accidente del expolicía alcoholizado

Cerca de las 6.30 del domingo 7 de julio de 2022, Néstor Javier Nieva (43) circulaba en una moto de 110 cilindradas por Acceso Sur en dirección al norte. En el cruce con Aristóbulo del Valle, fue impactado por un auto Ford Fiesta que transitaba en la misma dirección. El motociclista, que era padre de tres niños, cayó al asfalto y murió a los pocos minutos.

Personal de Tránsito y policías intervinieron en el hecho y le realizaron el dosaje al conductor del auto, Brian Guevara, quien tenía 2,79 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el 0,5 máximo permitido por la Ley de Tránsito. Quedó detenido desde entonces.

image Néstor Nieva, la víctima fatal del accidente en el Acceso Sur.

Además del dosaje positivo de alcoholemia, la investigación sostiene que Brian Guevara circulaba a exceso de velocidad por el Acceso Sur y que desde agosto de 2021 que no había renovado su licencia de conducir.

Además, tenía un antecedente por un hecho similar. El 3 de abril de 2022 fue detenido en Fray Luis Beltrán cuando manejaba alcoholizado. Fue multado e inhabilitado para conducir.

Tras el accidente fatal que produjo en julio manejando alcoholizado, la Inspección General de Seguridad (IGS) decidió exonerarlo del cargo que ocupaba como Policía.