Inicio Judiciales Abogados
Boletín Oficial

El Gobierno propuso a 3 abogados para la Defensoría Pública en la Justicia Federal

Los abogados Sánchez Albelo, Parma (hijo) y Bahamondes calificaron para ingresar a la Defensoría Pública de la Justicia Federal, donde hay vacantes que deben ser cubiertas

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Los Tribunales Federales contarán con nuevos defensores oficiales.

Los Tribunales Federales contarán con nuevos defensores oficiales.

Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El Ministerio de Justicia de la Nación postuló a tres candidatos para cubrir vacantes en la Defensoría Pública en la Justicia Federal de Mendoza. Se trata de los letrados Analía Sánchez Albelo, Carlos Agustín Parma -hijo del camarista, jurista y docente Carlos Parma y Santiago Bahamondes.

Ella se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Parma (hijo) trabaja como secretario en los Tribunales Federales. Bahamondes es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación.

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza lleva adelante el juicio en una sala de la UTN San Rafael
Foto ilustrativa de un juicio a cargo de los Tribunales Federales de San Rafael.

Foto ilustrativa de un juicio a cargo de los Tribunales Federales de San Rafael.

Justicia Federal: plazo para apoyar o impugnar a abogados

De acuerdo a la publicación del Boletín Oficial, ya corre el plazo de 15 días hábiles para que los interesados acerquen avales o cuestionamientos referidos a cualquiera de los tres abogados-candidatos para cubrir vacantes en la Defensoría Pública Federal con asiento en Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar