El Ministerio de Justicia de la Nación postuló a tres candidatos para cubrir vacantes en la Defensoría Pública en la Justicia Federal de Mendoza. Se trata de los letrados Analía Sánchez Albelo, Carlos Agustín Parma -hijo del camarista, jurista y docente Carlos Parma y Santiago Bahamondes.
El Gobierno propuso a 3 abogados para la Defensoría Pública en la Justicia Federal
Los abogados Sánchez Albelo, Parma (hijo) y Bahamondes calificaron para ingresar a la Defensoría Pública de la Justicia Federal, donde hay vacantes que deben ser cubiertas