El Gobierno propuso a 3 abogados para la Defensoría Pública en la Justicia Federal

Ella se desempeña en el Ministerio Público de la Defensa. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Parma (hijo) trabaja como secretario en los Tribunales Federales. Bahamondes es secretario letrado de la Defensoría General de la Nación.

El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza lleva adelante el juicio en una sala de la UTN San Rafael Foto ilustrativa de un juicio a cargo de los Tribunales Federales de San Rafael.

Justicia Federal: plazo para apoyar o impugnar a abogados

De acuerdo a la publicación del Boletín Oficial, ya corre el plazo de 15 días hábiles para que los interesados acerquen avales o cuestionamientos referidos a cualquiera de los tres abogados-candidatos para cubrir vacantes en la Defensoría Pública Federal con asiento en Mendoza.