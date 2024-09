Echaron a un policía que fue atrapado manejando alcoholizado dos veces y que chocó y mató a un motociclista

Desde el 7 de julio pasado, cuando ocurrió el accidente fatal, que el joven se encuentra privado de su libertad. De hecho, la Fiscalía de Tránsito ya solicitó la prisión preventiva para que un juez avale la detención del conductor que, manejando con casi 3 gramos de alcohol en sangre, chocó al motociclista Néstor Nieva (43) y le quitó su vida.

Pero el dosaje positivo de alcoholemia no es la única prueba que tiene en sus manos el fiscal Fernando Giunta contra el ahora ex policía. La investigación sostiene que Brian Guevara circulaba a exceso de velocidad por el Acceso Sur y que desde agosto de 2021 que no había renovado su licencia de conducir. Pero además, tenía un antecedente por un hecho similar.