Video: rompió una vidriera de un local de ropa y se robó la mercadería

El malviviente rompió la vidriera del comercio, ingresó y en menos de 1 minuto logró agarrar varias prendas de ropa para luego huir corriendo en dirección al este. Sin embargo, minutos después atraparon al presunto ladrón en las inmediaciones de la Costanera, ya en el departamento de Guaymallén, con algunos de los elementos sustraídos.

La dueña del comercio Vestigia explicó que ya han sufrido aproximadamente 10 robos de este tipo: "Está imposible la calle, muy complicado".