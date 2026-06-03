Una vez más, en horas de la madrugada delincuentes atacaron un comercio ubicado en pleno centro y cometieron un robo tras romper la vidriera del lugar. En este caso le tocó a un local de prendas de ropa que es la décima vez que sufre un hecho de inseguridad de este tipo, según explicó su dueña.
Video: rompió una vidriera de un local de ropa y se robó la mercadería
La dueña del comercio ubicado en pleno centro explicó que es la décima vez que sufre un robo de este tipo
Según informó radio Nihuil, el robo ocurrió en el comercio de ropa Vestigia, ubicado en calle San Lorenzo 31, a metros del cruce con avenida San Martín. Minutos antes de las 3, un delincuente atacó el negocio, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.
El malviviente rompió la vidriera del comercio, ingresó y en menos de 1 minuto logró agarrar varias prendas de ropa para luego huir corriendo en dirección al este. Sin embargo, minutos después atraparon al presunto ladrón en las inmediaciones de la Costanera, ya en el departamento de Guaymallén, con algunos de los elementos sustraídos.
La dueña del comercio Vestigia explicó que ya han sufrido aproximadamente 10 robos de este tipo: "Está imposible la calle, muy complicado".