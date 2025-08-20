Astrología: los 4 signos sorprendidos por la entrada de Marte en Libra

En astrología, Marte en Libra se interpreta como la unión de la pasión con la necesidad de justicia, lo que pone a los signos frente a situaciones donde deben actuar con claridad y al mismo tiempo con sensibilidad hacia el otro. Las predicciones para este tránsito sugieren que la iniciativa se centra en relaciones, proyectos compartidos y búsqueda de armonía en áreas donde antes había tensiones.

astrologia signos marte en libra 2 Marte en Libra marca un ciclo en el que la energía de los signos del zodiaco se distribuye en forma más equilibrada.

Es así que la astrología y los signos se unen en este evento porque Marte en Libra ilumina el valor de la colaboración sin apagar el impulso personal. Aunque todos los signos reciben algún nivel de influencia, algunos están mejor alineados con esta energía, logrando avances concretos en proyectos personales, vínculos sentimentales y propósitos sociales. Este tránsito marciano abre puertas para que la acción deje de ser un acto aislado y se transforme en una experiencia compartida.