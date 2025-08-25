Potus más fuerte y hermoso: cómo guiar el crecimiento de tu planta trepadora usando musgo

Paso a paso: cómo guiar y ordenar las hojas de tu planta de potus con un poco de musgo

El musgo es un elemento muy utilizado en el mundo de la jardinería. El musgo es un organismo vegetal no vascular que retiene la humedad y crea ambientes húmedos y nutritivos para las plantas. Es un excelente enraizador de esquejes y tallos aéreos.

En jardinería este proceso lleva el nombre "tutor de plantas". Para crear un tutor para los esquejes de tu potus, simplemente debes conseguir un tutor recto y vertical recubierto con musgo, colocar los esquejes al rededor y sostenerlos con un cordón.

Cuando pasen un par de semanas, los esquejes de la planta ya se habrán pegado al musgo o tutor por sí solos y podrás retirar los cordones.

tutor de plantas Es una técnica muy buena para ordenar los tallos de las plantas trepadoras y no ocupar espacio en el hogar.

Cómo cuidar una planta de potus en el hogar: consejos básicos de jardinería

La planta de potus adora la humedad del ambiente. Esta especie disfruta mucho de los espacios con cierto grado de calor y humedad como el baño o la cocina, pero, esto no significa que le guste el agua excesiva en la tierra. Prefiere un sustrato drenado y apenas mojado.

Mucha agua en las raíces de las plantas puede generar mal olor, podredumbre y muerte progresiva de la especie. Más aún si no tiene un buen drenaje en la maceta.

En cuanto al sol, el potus es una planta que necesita de bastante luz para crecer, pero no disfruta de las habitaciones o espacios del hogar con sol directo. Sus hojas se queman fácilmente, aparecen manchas marrones y poco a poco pierden fuerza sus tallos.

hojas de planta de potus Es una planta de crecimiento rápido, noble y muy difícil de matar.

Es importante trasplantar la especie y cambiar de maceta cada cierto tiempo. Las raíces del potus necesitan espacio para crecer y muchos nutrientes, por eso lo mejor es renovar la tierra o abonarla con frecuencia. Además, puedes reproducir tus plantas de potus en el hogar por medio de esquejes y en agua, sin tener que comprar runa planta nueva.