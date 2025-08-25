truco japones
Este truco permitirá que ropa esté más aireada
Se debe crear una forma U invertida o de arcoíris con la ropa del tender.
En el caso de utilizar perchas, cada prenda debe tener su percha individual. Para agilizar el proceso se puede colocar y encender un ventilador para que el aire circule de abajo hacia arriba.
Consejos y beneficios de realizarlo
Esta técnica es muy conocida porque cumple con una gran cantidad de beneficios
- Mejor circulación de aire: al disponer las prendas de manera que los extremos tengan mayor longitud, el aire fluye mejor alrededor de cada prenda, acelerando el proceso de secado.
- Reducción del tiempo de secado: según estudios, la ropa colgada en forma de arco seca en aproximadamente 4 horas, comparado con las 4 horas y 30 minutos que requiere la forma de V.
tender ropa
Muchas personas ya han comenzado a aplicar este truco en sus prendas
Para que tu ropa se seque de manera más rápida y evitar el olor a humedad debido al tiempo largo de secado algunos de los consejos que debe seguir
- Saca la ropa de la lavadora inmediatamente: es crucial retirar la ropa justo al terminar el ciclo de lavado para evitar olores.
- Espacia correctamente la ropa al colgarla: asegura suficiente espacio entre las prendas para una adecuada circulación del aire.