Cómo funciona el truco

La verdadera solución para un secado más rápido se llama "secado arcoíris". Se ha convertido en un truco esencial para acelerar el secado de la ropa en interiores. Inspirado en su cultura de organización meticulosa y aprovechamiento del espacio, esta técnica japonesa no solo optimiza el secado, también facilita el orden dentro de casa.

El truco consiste en colgar la ropa en el tender en forma horizontal y de menor a mayor, desde el centro hacia afuera. Es decir, que las prendas más largas como los pantalones, las camperas o los vestidos queden en los extremos, mientras que las prendas más pequeñas como las remeras, tops y shorts queden en el centro.