Este truco te ayudará a tener un lavado más eficiente

Luego de varias semanas con fuertes lluvias, el lavado de ropa se comienza a complicar, por esta razón miles de personas utilizan distintas técnicas para secar sus prendas de manera más rápida y eficiente. A continuación te contaremos el truco que debes hacer para lograrlo.

Cómo funciona el truco

La verdadera solución para un secado más rápido se llama "secado arcoíris". Se ha convertido en un truco esencial para acelerar el secado de la ropa en interiores. Inspirado en su cultura de organización meticulosa y aprovechamiento del espacio, esta técnica japonesa no solo optimiza el secado, también facilita el orden dentro de casa.

El truco consiste en colgar la ropa en el tender en forma horizontal y de menor a mayor, desde el centro hacia afuera. Es decir, que las prendas más largas como los pantalones, las camperas o los vestidos queden en los extremos, mientras que las prendas más pequeñas como las remeras, tops y shorts queden en el centro.

truco japones
Este truco permitirá que ropa esté más aireada

Se debe crear una forma U invertida o de arcoíris con la ropa del tender.

En el caso de utilizar perchas, cada prenda debe tener su percha individual. Para agilizar el proceso se puede colocar y encender un ventilador para que el aire circule de abajo hacia arriba.

Consejos y beneficios de realizarlo

Esta técnica es muy conocida porque cumple con una gran cantidad de beneficios

  • Mejor circulación de aire: al disponer las prendas de manera que los extremos tengan mayor longitud, el aire fluye mejor alrededor de cada prenda, acelerando el proceso de secado.
  • Reducción del tiempo de secado: según estudios, la ropa colgada en forma de arco seca en aproximadamente 4 horas, comparado con las 4 horas y 30 minutos que requiere la forma de V.
tender ropa
Muchas personas ya han comenzado a aplicar este truco en sus prendas

Para que tu ropa se seque de manera más rápida y evitar el olor a humedad debido al tiempo largo de secado algunos de los consejos que debe seguir

  • Saca la ropa de la lavadora inmediatamente: es crucial retirar la ropa justo al terminar el ciclo de lavado para evitar olores.
  • Espacia correctamente la ropa al colgarla: asegura suficiente espacio entre las prendas para una adecuada circulación del aire.

