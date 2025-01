La "cascada de la muerte" del Barrio Ujemvi y sus fantasmas sin memoria

A los dos días vuelvo. Veo a una pareja entre los aguaribay. "Eh, loco, ¿qué sacás fotos?", grita la piba. El novio saca su celular y empieza a grabarme. Me insultan. Balneario los paranoicos.

Cascada Ujemvi edit.jpg El periodista arruinó este bello momento a orillas del canal Cacique Guaymallén. Disculpas.

Canal Cacique Guaymallén: los peligros de bañarse en cualquier lado

Cada año hay ahogados entre quienes se bañan en cauces y canales de riego de Mendoza. Se hacen advertencias, se multiplican las campañas; sin embargo cuando el verano aprieta -como ocurrió a principios de 2024- el fenómeno recrudece.

Este cuadro compara las víctimas fatales y no fatales en las últimas temporadas. Como se ve, hay cada vez más, aunque todavía no puede hacerse un balance del 2025 (fuente: Defensa Civil):

víctimas fatales y no fatales en canales de riego de la provincia de Mendoza.jpg Víctimas fatales y no fatales de accidentes en cauces no habilitados de Mendoza. Fuente: Defensa Civil.

Y llama la atención que, a pesar de que la memoria oral del barrio Ujemvi recuerda una larga serie de accidentes en ese tramo del canal a lo largo de las décadas -"hay un pozo, hay turbulencia"-, la gente, y especialmente los jóvenes, sigue acudiendo al caudal sucio y lleno de basura como si no hubiera registro de lo anterior. Como si cada día fuese el primero.

Encuentro a un veterano que está ahí desde hace mucho, casi como las piedras. Conversamos sentados a la sombra de una pared: "Hace 17 años que laburo acá cerca y yo creo que he visto casi un ahogado por año", me comenta. "Vienen a toda hora. Se tiran hasta de clavado y no saben que ahí abajo hay piedras, palos, hierros; y encima el remolino te chupa".

El tipo no me quiere decir su nombre. Insisto. Se niega otra vez. "Prefiero evitar problemas. Nunca me hicieron nada. Pero no quiero quilombo. Después de todo, imaginate que si una familia de 6 quiere ir a una pileta, entre comida, viaje y entrada al club, les sale muy caro. Entonces vienen acá".

El veterano se embala: "Sabés que en la madrugada, a veces, escucho las risotadas y chapuzones de los que se han ido a meter de noche. Y antes de la pandemia era peor. Yo he visto filas de autos que se estacionaban a lo largo de toda la calle e incluso un camión que llegaba atestado de gente con heladeritas. Familias enteras. Ahora está más tranquilo".

Hay que decirlo: en realidad no se trata de "una cascada". En Defensa Civil aclaran que es una las trampas -ese es el nombre técnico- que tiene el canal en su larga traza, que va de Luján de Cuyo a Lavalle. Esos desniveles incluyen un pozo en el que se genera turbulencia. Así, quedan atrapados los distintos elementos que trae la corriente y luego se quitan con máquinas.

O sea que ahí abajo hay de todo. No cuesta imaginar a un incauto que se zambulle, se engancha con un palo o un hierro y no logra salir.

-Muchos muertos por acá, ¿no?. Debe estar lleno de fantasmas- observo.

-No creo en esas cosas -retruca el hombre-. Pero te aseguro que otros en el barrio sí.

Embed

Los muertos del canal

En general, los que se bañan son de otros barrios. Quienes crecieron en el Ujemvi, según pudo averiguar Diario UNO, percibieron siempre a "la cascada" como un lugar de riesgo. Distinto es con los que vienen de otros lados. Ellos no saben.

Marcelo, que pasó su infancia en la zona, recuerda: "Los del barrio, te hablo de hace 25 años, vimos una enorme cantidad de chicos que se iban ahogando. La presencia de la Policía era señal de que alguien murió. Y efectivamente, toda la vida se veían los grupitos de 10 chicos, 5 chicos, todos llorando. Luego llegaban los familiares y los buzos, que se sumergían hasta que sacaban al cuerpo".

"Entonces -rememora Marcelo- los chicos presenciábamos eso, porque estaba ahí a la vista de todos. Cómo sacaban del cauce a una persona muerta. Adultos, niños. Cargaban al cadáver hasta el destacamento policial que quedaba como a una cuadra y lo dejaban ahí, me imagino para hacer todo el papeleo".

Marcelo también percibe esta secuencia repetida de personas que se bañan, personas que se ahogan y personas que vuelven a bañarse. "Inclusive se muere uno y al otro día es como si nada, siguen estando los demás. Como si no se enteraran".

El tiempo hace un bucle caprichoso en esta parte de la ciudad.