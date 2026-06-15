Cómo saber si tu perro es zurdo o diestro en menos de cinco minutos: test inspirado en humanos

Al igual que las personas, cada perro tiene un lado dominante. Descubrir si tu compañero de cuatro patas es zurdo o diestro ya no es una simple curiosidad: un grupo de científicos italianos acaba de diseñar un innovador test que promete hacer esta revelación en menos tiempo de lo esperado.
Se trata del Doginburgh Inventory, un método desarrollado por expertos de la Universidad de Bari Aldo Moro. Esta herramienta está directamente inspirada en los inventarios de lateralidad que se aplican a los humanos, adaptada a la anatomía y comportamiento de las mascotas.
Cómo saber si tu perro es diestro o zurdo en menos de cinco minutos
Los estudios sugieren que las mascotas zurdas o aquellas que no tienen un lado definido (ambidiestras) suelen mostrar una mayor tendencia a la ansiedad, respuestas más intensas ante el estrés y rasgos de personalidad más "pesimistas".
Por el contrario, los perros diestros suelen ser más estables emocionalmente y muestran una mayor facilidad en ciertos tipos de adiestramiento.
Pero, más allá de las conductas, lo cierto es que hay un test que se puede realizar para determinar el lado dominante de tu perro. El paso a paso es el que se muestra a continuación:
- Coloca un juguete con comida justo frente a tu mascota. Observa qué pata utiliza primero para sostenerlo mientras intenta sacar el alimento.
- Pídele que te dé la pata unas 10 veces seguidas, asegurándote de estar en una posición neutral. Cuenta cuál te ofrece con mayor frecuencia.
- Déjalo descansar y, cuando lo llames para caminar, fíjate cuál de sus extremidades delanteras avanza primero.
Cómo darte cuenta si tu perro es ambidiestro
Para que el test sea efectivo, repite estas observaciones durante un par de días. Si usa la pata derecha más del 70% de las veces, tienes un peludo diestro; si prefiere la izquierda, es zurdo.
También hay posibilidades de que tu perro forme parte del selecto grupo de los ambidiestros, algo que ocurrirá si alterna las patas con los movimientos.