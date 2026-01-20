Qué libros leen los actores y actrices de Hollywood y por qué los recomiendan

Son varios los actores y actrices de Hollywood que han asumido un rol muy importante al momento de recomendar libros. Por ejemplo, es sabido que la actriz Reese Witherspoon tiene un club de lectura donde recomienda leer no solo clásicos sino también obras de autores nuevos.
En esta ocasión te diremos qué libros recomiendan leer los actores y actrices de Hollywood. ¿Has leído algunas de sus recomendaciones?
¿Qué libros recomiendan leer los actores de Hollywood?
Emma Watson, actriz conocida por haber interpretado a Hermione Granger en la saga de "Harry Potter" es una gran lectora, y uno de sus libros favoritos es "Just Kids" de Patti Smith. El libro, publicado en 2010, documenta las memorias de su relación con el artista y fotógrafo Robert Mapplethorpe. Sus redes sociales están llenas de recomendaciones literarias.
La también actriz Natalie Portman ama "El diario de Ana Frank" (publicado por primera vez el 25 de junio de 1947), y siempre asegura que quedó impresionada al leer este libro, que deja expuesto el horror del nazismo. Por su parte, George Clooney recomienda otro clásico como lo es "Guerra y Paz", una novela de León Tolstoi.
Jennifer Lawrence recomienda leer "Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: Una introducción", de J.D. Salinger; y el actor Tom Hanks es fanático de "A sangre fría" un clásico de Truman Capote. Se trata del relato sobre el asesinato de la familia Clutter una familia de un pueblo rural de Estados Unidos. Fue comenzada en 1959, pero finalmente publicada en 1966.
Otras recomendaciones:
- Anne Hathaway: "El jardín secreto" (Frances Hodgson Burnett).
- Penélope Cruz: "El guardián entre el centeno" (J.D. Salinger).
- Victoria Beckham: "Matar a un ruiseñor" (Harper Lee).
- Lena Dunham: "Lolita" (Vladimir Nabokov).
- Will Smith: "El alquimista" (Paulo Coelho).
- Lady Gaga: "Cartas a un joven poeta" (Rainer Maria Rilke).
- Kate Moss: "Hermosos y malditos" (F. Scott Fitzgerald).
- Kate Winslet: "Thérèse Raquin" (Émile Zola).
- Timothée Chalamet: "1984" (George Orwell).