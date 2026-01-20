Qué libros leen los actores y actrices de Hollywood y por qué los recomiendan

En esta ocasión te diremos qué libros recomiendan leer los actores y actrices de Hollywood. ¿Has leído algunas de sus recomendaciones?

¿Qué libros recomiendan leer los actores de Hollywood?

Emma Watson, actriz conocida por haber interpretado a Hermione Granger en la saga de "Harry Potter" es una gran lectora, y uno de sus libros favoritos es "Just Kids" de Patti Smith. El libro, publicado en 2010, documenta las memorias de su relación con el artista y fotógrafo Robert Mapplethorpe. Sus redes sociales están llenas de recomendaciones literarias.