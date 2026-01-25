Dos hermanos gemelos fueron a pescar, desaparecieron y solo uno volvió

Según la información oficial brindada por el comisario mayor Sergio Risso Patrón, jefe de la Coordinación Operativa Policial (COP) de la Unidad Regional Oeste, el alerta se activó tras la denuncia radicada por la esposa de uno de los involucrados.

De acuerdo a la presentación, alrededor de las 18, Matías Exequiel Vallejo había salido a pescar al río junto a su hermano gemelo, Matías Esteban Vallejo, de 30 años, y a un amigo identificado como Ángel Leonel Choque, sin que posteriormente se tuviera contacto con ellos.

pescar2

Por razones que aún se investigan y en un contexto marcado por las inclemencias del tiempo, la situación derivó en un operativo de rescate.

Con el correr de las horas, dos de los tres hombres lograron ser ubicados. Vallejo Matías Esteban fue asistido y trasladado de inmediato por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital de la ciudad de Monteros, donde quedó en observación para un control médico general.

En tanto, Ángel Leonel Choque fue hallado en buen estado de salud.

En el lugar trabaja personal de la Policía Lacustre, que mantiene activo el rastrillaje en la zona del río y sectores aledaños, con el objetivo de dar con su paradero y esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho. La investigación permanece en curso.

Fuente: contextodetucuman.com