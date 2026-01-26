El terremoto del 26 de enero en Mendoza: a 41 años de una madrugada trágica e interminable

Los mayores daños materiales se produjeron en casas de adobes que se desplomaron total o parcialmente como consecuencia del terremoto y de la gran cantidad de réplicas registradas durante los próximos cuatro días.

Diarios de la época terremoto de 1985.jpg Un diario de la época da cuenta de la primera información acerca del terremoto del 26 de enero de 1985.

Terremoto, evacuaciones y la caída del hospital El Carmen

Aquella madrugada del sábado 26 de enero de 1985 hubo familias evacuadas y autoevacuadas en plazas y playones. En muchos casos por la afectación de las viviendas; en otros, por el miedo a nuevos coletazos de la tierra y a más derrumbes.

A media mañana se instalaron carpas en la zona de Villa Marini, Godoy Cruz, para asistir a quienes debieron abandonar sus propiedades tras el terremoto.

Gobernaba Mendoza el radical Felipe Llaver y Juan Carlos Jaliff (quien sería vicegobernador en 2003 y legislador en varias oportunidades) era pieza clave en el directorio del IPV. Horas después, desde el Gobierno provincial iniciaron las gestiones políticas y administrativas que permitieron la construcción de viviendas sociales.

hospital-del-Carmen-terremoto 1985.jpg El terremoto de 1985 destruyó parte del hospital El Carmen en Godoy Cruz.

Aquella madrugada muchos dijeron haber escuchado una explosión lejana y atribuyeron el terremoto a alguna detonación.

Hasta de un fogonazo o destello lumínico se habló.

Sin embargo, nunca se comprobó la existencia de tal situación.

En el libro La Noche del Terremoto, publicado en 2024 por el autor de esta nota, se ofrece más información acerca del terrible episodio que forma parte del historial de Mendoza.