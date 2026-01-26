El terremoto del 26 de enero en Mendoza: a 41 años de una madrugada trágica e interminable

Se cumplen este lunes 41 años del último gran terremoto que sacudió a Mendoza: el de la madrugada del 26 de enero de 1985, que dejó 4 muertos y gran cantidad de casas caídas y a punto de caer en los departamentos Godoy Cruz y Guaymallén.
Los datos oficiales del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) indicaron que el terremoto se produjo apenas 7 minutos después de iniciado el sábado 26 de enero de 1985 y que fue de 6.3 grados en la escala sismológica de Mercalli, que mide la intensidad de acuerdo a los daños causados.
Se interrumpieron la electricidad y el servicio de gas natural por prevención y para evitar fugas y posteriores daños. El epicentro se detectó en la falla geológica activa de Barrancas, Maipú.
Los mayores daños materiales se produjeron en casas de adobes que se desplomaron total o parcialmente como consecuencia del terremoto y de la gran cantidad de réplicas registradas durante los próximos cuatro días.
Terremoto, evacuaciones y la caída del hospital El Carmen
Aquella madrugada del sábado 26 de enero de 1985 hubo familias evacuadas y autoevacuadas en plazas y playones. En muchos casos por la afectación de las viviendas; en otros, por el miedo a nuevos coletazos de la tierra y a más derrumbes.
A media mañana se instalaron carpas en la zona de Villa Marini, Godoy Cruz, para asistir a quienes debieron abandonar sus propiedades tras el terremoto.
Gobernaba Mendoza el radical Felipe Llaver y Juan Carlos Jaliff (quien sería vicegobernador en 2003 y legislador en varias oportunidades) era pieza clave en el directorio del IPV. Horas después, desde el Gobierno provincial iniciaron las gestiones políticas y administrativas que permitieron la construcción de viviendas sociales.
Aquella madrugada muchos dijeron haber escuchado una explosión lejana y atribuyeron el terremoto a alguna detonación.
Hasta de un fogonazo o destello lumínico se habló.
Sin embargo, nunca se comprobó la existencia de tal situación.
En el libro La Noche del Terremoto, publicado en 2024 por el autor de esta nota, se ofrece más información acerca del terrible episodio que forma parte del historial de Mendoza.