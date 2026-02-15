El Caballo de Fuego, para la astrología china, es una combinación energética que solo ocurre una vez cada 60 años. Este periodo, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, promete ser un año de acción, pasión y transformación profunda para todos los signos del zodiaco oriental.

horoscopo chino signos bendecidos año caballo de fuego 2026 1 Los 4 signos bendecidos en el Año del Caballo de Fuego 2026, según el horóscopo chino.

Horóscopo chino: el significado del Año del Caballo de Fuego 2026

En el horóscopo chino, el Caballo simboliza independencia, velocidad, determinación y movimiento hacia adelante, mientras que el elemento Fuego potencia en los signos la energía creativa, el liderazgo y la capacidad de conquista. Juntos, crean una fuerza transformadora que invita a salir de la comodidad, tomar decisiones audaces y perseguir los sueños con una valentía renovada.