En los próximos días, el horóscopo chino celebra una de sus fechas más importantes: el Año Nuevo chino y el comienzo del ciclo del Caballo de Fuego este martes 17 de febrero de 2026 para todos sus signos.
Los 4 signos bendecidos en el Año del Caballo de Fuego 2026, según el horóscopo chino
En la astrología china, este 17 de febrero de 2026 marca el inicio de uno de los ciclos más intensos y transformadores del calendario lunar oriental
El Caballo de Fuego, para la astrología china, es una combinación energética que solo ocurre una vez cada 60 años. Este periodo, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, promete ser un año de acción, pasión y transformación profunda para todos los signos del zodiaco oriental.
Horóscopo chino: el significado del Año del Caballo de Fuego 2026
En el horóscopo chino, el Caballo simboliza independencia, velocidad, determinación y movimiento hacia adelante, mientras que el elemento Fuego potencia en los signos la energía creativa, el liderazgo y la capacidad de conquista. Juntos, crean una fuerza transformadora que invita a salir de la comodidad, tomar decisiones audaces y perseguir los sueños con una valentía renovada.
Según las predicciones de reconocidos astrólogos del horóscopo chino, incluyendo a la célebre Ludovica Squirru, cuatro signos destacan como los grandes favorecidos de este ciclo.
- Caballo, El Año del Protagonista (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): para el Caballo, 2026 es su Ben Ming Nian (año de nacimiento zodiacal), lo que significa un periodo de máxima exposición, transformación y crecimiento personal. Es literalmente su año, y la intensa energía del Caballo de Fuego eliminará obstáculos y romperá bloqueos. Este es el momento perfecto para la reinvención y el crecimiento personal e intelectual. El Fuego potenciará la ambición, trayendo oportunidades de cambios radicales de carrera o emprendimientos independientes. Los nativos del Caballo brillarán con energía por las nubes y tendrán magnetismo personal aumentado. La clave será canalizar bien las energías en el sentido correcto y evitar la dispersión de querer hacer todo a la vez. Es posible incluso el regreso de viejos amores
- Tigre, El Gran Protagonista del Año (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el Tigre es uno de los signos más afines al Caballo y experimentará un año de "puertas abiertas". La energía complementaria entre ambos animales creará un entorno perfecto para el éxito. Los nativos de este signo verán multiplicadas las oportunidades laborales, con posibilidades de ascensos, mejoras salariales y reconocimiento profesional. En el ámbito personal, la vida social y amorosa será intensa y apasionada. Habrá posibles mudanzas, viajes y nuevos proyectos que traerán emoción y crecimiento. Sin embargo, la clave será moderar la impulsividad natural del Tigre para evitar decisiones precipitadas. Este es el año perfecto para liderar proyectos, emprender y destacarse en todo lo que se propongan
- Perro, Armonía y Prosperidad (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el Perro comparte una armoniosa amistad con el Caballo, ambos similares en su capacidad afectiva, solidaridad y amor por la naturaleza. El 2026 será un año positivo y esperanzador que aportará acción, creatividad y alegría. Surgirán nuevas oportunidades profesionales que requerirán estar atentos y abiertos a situaciones inesperadas. Los viajes serán factibles y beneficiosos, ya sea por trabajo, familia o placer. Económicamente estarán mucho mejor que el año anterior, con posibles ascensos laborales que permitirán concretar proyectos pendientes. En el amor, será un año de más conciliaciones que desacuerdos, favoreciendo la paz y el entendimiento en las relaciones
- Cabra, Creatividad y Renovación (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el Caballo de Fuego brindará mucha energía a la delicada Cabra, convirtiéndolo en un año positivo de nuevas actividades y gran capacidad de comunicación. Este signo sensible y artístico podrá desplegar su costado más creativo y transformador. El plano afectivo estará muy renovado, con un fresco impulso que invitará a vivir nuevas experiencias con espíritu abierto. Es una etapa reparadora para curar el alma y soltar el pasado. Habrá momentos románticos y una mágica inspiración que llevará a tomar decisiones importantes, como iniciar una nueva relación o consolidar las existentes. La vida social será muy intensa, con oportunidades de conocer personas maravillosas que entrarán en sus vidas para siempre.