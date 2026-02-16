Este prototipo, presentado en China, forma parte de la próxima generación de trenes de alta velocidad. La creación de este tren responde a una necesidad concreta, reducir los tiempos de viaje, mejorar la eficiencia y fortalecer la conectividad.

CRRC Corporation Limited

Comienza el tren bala más rápido del mundo: alcanza los 450 km/h y supera a Japón

El CR450 es un tren bala de alta velocidad desarrollado por la empresa estatal CRRC Corporation Limited. Se trata de un prototipo diseñado para alcanzar una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, lo que lo convertiría en el tren convencional más rápido del mundo una vez que entre en servicio comercial.