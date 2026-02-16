Este prototipo, presentado en China, forma parte de la próxima generación de trenes de alta velocidad. La creación de este tren responde a una necesidad concreta, reducir los tiempos de viaje, mejorar la eficiencia y fortalecer la conectividad.
Comienza el tren bala más rápido del mundo: alcanza los 450 km/h y supera a Japón
El CR450 es un tren bala de alta velocidad desarrollado por la empresa estatal CRRC Corporation Limited. Se trata de un prototipo diseñado para alcanzar una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, lo que lo convertiría en el tren convencional más rápido del mundo una vez que entre en servicio comercial.
El CR450 está siendo probado en líneas chinas como Shanghai–Chongqing–Chengdu y otros tramos de alta velocidad para verificar velocidad, seguridad, frenado, estabilidad y consumo.Antes de entrar en servicio comercial, este tren debe acumular alrededor de 600.000km de pruebas exitosas.
Como es el tren más rápido del mundo
Este tren se caracteriza por
- Su diseño reduce la resistencia al aire en un 22%, mejorando la eficiencia y el rendimiento a altas velocidades.
- El tren es un 10% más liviano que modelos anteriores gracias al uso de nuevos materiales y optimización estructural.
- Estos sensores supervisan en tiempo real los sistemas críticos para mejorar la seguridad y el control operativo.
- Tiene un sistema de frenado de múltiples niveles y más de 4000 sensores para monitoreo en tiempo real de sistemas como carrocería, pantógrafo y detección de incendios.
- Puede detenerse desde 400 km/h sin aumentar la distancia de frenado respecto a trenes más lentos, manteniendo altos estándares de seguridad.
- El tren es 20 cm más bajo en su techo y 50 toneladas más ligero que modelos anteriores, favoreciendo la velocidad y eficiencia.