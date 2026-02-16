Inicio Sociedad tren
Comienza el tren bala más rápido del mundo: alcanza los 450 km/h y supera a Japón

Este tren único en el mundo aún se encuentra en fase de pruebas, pero representa un paso decisivo hacia el futuro del transporte ferroviario de alta velocidad

Valentina Araya
La velocidad ferroviaria del mundo entra en una nueva etapa con el desarrollo del CR450, un tren bala que refleja hasta dónde puede llegar la ingeniería moderna cuando precisión y tecnología avanzan juntas.

Este prototipo, presentado en China, forma parte de la próxima generación de trenes de alta velocidad. La creación de este tren responde a una necesidad concreta, reducir los tiempos de viaje, mejorar la eficiencia y fortalecer la conectividad.

CRRC Corporation Limited

El CR450 es un tren bala de alta velocidad desarrollado por la empresa estatal CRRC Corporation Limited. Se trata de un prototipo diseñado para alcanzar una velocidad de prueba de hasta 450 kilómetros por hora y una velocidad operativa prevista de 400 km/h, lo que lo convertiría en el tren convencional más rápido del mundo una vez que entre en servicio comercial.

El CR450 está siendo probado en líneas chinas como Shanghai–Chongqing–Chengdu y otros tramos de alta velocidad para verificar velocidad, seguridad, frenado, estabilidad y consumo.Antes de entrar en servicio comercial, este tren debe acumular alrededor de 600.000km de pruebas exitosas.

CRRC Corporation Limited (2)

Como es el tren más rápido del mundo

Este tren se caracteriza por

  • Su diseño reduce la resistencia al aire en un 22%, mejorando la eficiencia y el rendimiento a altas velocidades.
  • El tren es un 10% más liviano que modelos anteriores gracias al uso de nuevos materiales y optimización estructural.
  • Estos sensores supervisan en tiempo real los sistemas críticos para mejorar la seguridad y el control operativo.
  • Tiene un sistema de frenado de múltiples niveles y más de 4000 sensores para monitoreo en tiempo real de sistemas como carrocería, pantógrafo y detección de incendios.
  • Puede detenerse desde 400 km/h sin aumentar la distancia de frenado respecto a trenes más lentos, manteniendo altos estándares de seguridad.
  • El tren es 20 cm más bajo en su techo y 50 toneladas más ligero que modelos anteriores, favoreciendo la velocidad y eficiencia.

