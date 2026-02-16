Un truco casero tiene que tener ciertas cualidades o características para ser llamado como tal. Los trucos de limpieza, orden, desinfección, cocina, ropa y plagas suelen ser procedimientos sencillos ideados para sacarnos de apuro cuando las cosas en la casa se complican.
Cómo sacarle las arrugas al sillón: con un truco casero y una plancha
Cuando ya no sabes cómo sacar las arrugas de tu sofá favorito, la única opción es buscar un truco casero, sencillo y rápido
Hoy te comparto un pequeño truco para que puedas mantener los sillones y tapizados de la casa libres de arrugas, usando una plancha y siguiendo algunos pasos.
Es normal que el sillón de tela se arrugue cuando pasamos mucho tiempo en él; las mascotas lo usan para dormir o la tela con la que está fabricado es muy fina.
Truco casero: cómo eliminar las arrugas de un sillón de tela
Antes de comenzar, es importante mencionar que este truco casero es perfecto para sillones o tapizados de tela de algodón o tejidos que se llevan bien con el calor. En tapizados sintéticos o de cueros delicados, nunca deberías pasar una plancha caliente.
Para realizar este truco, vas a necesitar una plancha de ropa a temperatura media, un poco de jabón líquido para la ropa, suavizante, agua oxigenada y un paño de tela de microfibra o algodón que no se pegue a la plancha ni se queme. En el video puedes observar mejor el procedimiento y seguirlo paso a paso.
- En un recipiente coloca un chorro de jabón líquido, una cucharada de agua oxigenada y una tapa de suavizante para la ropa.
- Humedece el paño de microfibra en la mezcla de ingredientes y colócalo extendido sobre el sillón, bien estrujado.
- Coloca la planta por encima del paño, caliente, pero no a temperatura máxima. Envuelve la plancha con el paño de tela y pásala por todo el sillón para eliminar las arrugas. Este truco casero deja el sillón libre de marcas y de paso elimina las manchas más superficiales.
Cómo limpiar un sillón en profundidad y eliminar la humedad del interior
Antes de limpiar cualquier sillón, lo primero y principal es identificar el tipo de tapicería. Las telas delicadas como el lino o los tejidos naturales se pueden decolorar o achicar si se limpian con ingredientes muy agresivos.
Para comenzar la limpieza del sillón, primero hay que aspirar la mugre superficial, el polvo, la pelusa, la tierra y los cabellos de las mascotas.
Utiliza productos naturales y algún truco casero para realizar la limpieza. Puedes colocar bicarbonato de sodio para absorber la humedad del interior del sillón y vinagre blanco para neutralizar los malos olores y limpiar las telas sucias.
Para manchas resistentes y complicadas, como las de tinta, grasa o vino, puedes utilizar una mezcla de agua oxigenada o colocar un poco de maicena para retener el aceite.