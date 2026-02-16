Cómo sacarle las arrugas al sillón: con un truco casero y una plancha

Truco casero: cómo eliminar las arrugas de un sillón de tela

Antes de comenzar, es importante mencionar que este truco casero es perfecto para sillones o tapizados de tela de algodón o tejidos que se llevan bien con el calor. En tapizados sintéticos o de cueros delicados, nunca deberías pasar una plancha caliente.

Para realizar este truco, vas a necesitar una plancha de ropa a temperatura media, un poco de jabón líquido para la ropa, suavizante, agua oxigenada y un paño de tela de microfibra o algodón que no se pegue a la plancha ni se queme. En el video puedes observar mejor el procedimiento y seguirlo paso a paso.

En un recipiente coloca un chorro de jabón líquido, una cucharada de agua oxigenada y una tapa de suavizante para la ropa. Humedece el paño de microfibra en la mezcla de ingredientes y colócalo extendido sobre el sillón, bien estrujado. Coloca la planta por encima del paño, caliente, pero no a temperatura máxima. Envuelve la plancha con el paño de tela y pásala por todo el sillón para eliminar las arrugas. Este truco casero deja el sillón libre de marcas y de paso elimina las manchas más superficiales.

Cómo limpiar un sillón en profundidad y eliminar la humedad del interior

Antes de limpiar cualquier sillón, lo primero y principal es identificar el tipo de tapicería. Las telas delicadas como el lino o los tejidos naturales se pueden decolorar o achicar si se limpian con ingredientes muy agresivos.

Para comenzar la limpieza del sillón, primero hay que aspirar la mugre superficial, el polvo, la pelusa, la tierra y los cabellos de las mascotas.

limpiar sillón Sacude los almohadones, lava las fundas y barre debajo del sillón cada vez que realices una limpieza profunda.

Utiliza productos naturales y algún truco casero para realizar la limpieza. Puedes colocar bicarbonato de sodio para absorber la humedad del interior del sillón y vinagre blanco para neutralizar los malos olores y limpiar las telas sucias.

Para manchas resistentes y complicadas, como las de tinta, grasa o vino, puedes utilizar una mezcla de agua oxigenada o colocar un poco de maicena para retener el aceite.