Elecciones 2026: así quedó el reparto de concejales con el escrutinio definitivo

german kemmling concejales lujan de cuyo elecciones Germán Kemmling, el concejal electo por el peronismo en las elecciones de Luján de Cuyo.

Resultado oficial de las elecciones 2026 en Mendoza

Luján de Cuyo

Participación: 43,19% (52.760 votantes).

Votos Positivos: 49.609.

49.609. Resultados (sobre votos afirmativos):

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 29.304 votos ( 59,07% ).

Fuerza Justicialista Luján de Cuyo: 5.148 votos ( 10,38% ).

Frente Patria: 5.096 votos ( 10,27% ).

Frente Libertario Demócrata: 3.580 votos ( 7,22% ).

Frente Verde: 3.286 votos ( 6,62% ).

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 2.216 votos ( 4,47% ).

2.216 votos ( ). Protectora Fuerza Política: 979 votos (1,97%).

Maipú

Participación: 43,70% (70.471 votantes).

Votos Positivos: 67.087.

67.087. Resultados (sobre votos afirmativos):

Maipú Crece: 28.959 votos ( 43,17% ).

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 27.013 votos ( 40,27% ).

Frente Libertario Demócrata: 3.258 votos ( 4,86% ).

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo: 2.946 votos ( 4,39% ).

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 2.595 votos ( 3,87% ).

2.595 votos ( ). Frente Verde: 2.316 votos (3,45%).

elecciones bunker stevanato maipu En Maipú, la victoria en las elecciones fue del oficialismo del peronista Matías Stevanato.

San Rafael

Participación: 49,69% (79.002 votantes).

Votos Positivos: 71.754.

71.754. Resultados (sobre votos afirmativos):

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 28.060 votos ( 39,11% ).

San Rafael en Marcha: 27.467 votos ( 38,28% ).

Frente Libertario Demócrata: 8.223 votos ( 11,46% ).

San Rafael Futuro: 4.031 votos ( 5,62% ).

Frente Verde: 2.259 votos ( 3,15% ).

2.259 votos ( ). Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 1.714 votos (2,39%).

Participación: 53,45% (24.954 votantes).

Votos Positivos: 23.148.

23.148. Resultados (sobre votos afirmativos):

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 9.357 votos ( 40,42% ).

Partido Sembrar: 6.843 votos ( 29,56% ).

Fuerza Justicialista Rivadavia: 2.536 votos ( 10,96% ).

Frente Patria: 1.571 votos ( 6,79% ).

Frente Libertario Demócrata: 1.041 votos ( 4,50% ).

Frente Verde: 966 votos ( 4,17% ).

966 votos ( ). Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 834 votos (3,60%).

Santa Rosa

Participación: 62,75% (9.591 votantes).

Votos Positivos: 9.148.

9.148. Resultados (sobre votos afirmativos):

Santa Rosa Gana: 4.248 votos ( 46,44% ).

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 2.184 votos ( 23,87% ).

Ahora Santarrosinos: 1.440 votos ( 15,74% ).

Frente Libertario Demócrata: 766 votos ( 8,37% ).

766 votos ( ). Frente Verde: 510 votos (5,57%).

La Paz

Participación: 69,19% (6.664 votantes).

Votos Positivos: 6.388.

6.388. Resultados (sobre votos afirmativos):

Elegí Gestión La Paz: 3.504 votos ( 54,85% ).

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 2.168 votos ( 33,94% ).

Frente Libertario Demócrata: 311 votos ( 4,87% ).

Partido de los Jubilados: 217 votos ( 3,40% ).

217 votos ( ). Frente Verde: 188 votos (2,94%)

Quiénes resultaron electos como concejales según el resultado de las elecciones 2026

El escrutinio definitivo confirmó el reparto de bancas en los 6 municipios que fueron a elecciones, validando los resultados que se manejaban desde la noche de la votación. A pesar de los ajustes finales en los votos de cada lista, las proporciones se mantuvieron estables.

De esta manera, resultaron electos los siguientes concejales:

Luján de Cuyo (6 bancas)

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (5 bancas): Monica Maroto, Felipe Fiorentini, Gabriel Lima, M. Micaela Franco y Marcos Barzarelli.

Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (1 banca): German Kemmling.

Maipú (6 bancas)

Maipú Crece (3 bancas): "Emi" Sallei, "Marian" Garcia y Marcela Castello.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (3 bancas): Ma. Ángeles De Blasis, Jose Ortega y Gabriel Lopez.

San Rafael (6 bancas)

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (3 bancas): Juan Pablo Vignoni, Valentina Sanchez y "Romi" Giraudo.

San Rafael en Marcha (3 bancas): Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero.

Rivadavia (5 bancas)

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (3 bancas): Magali Cozzari, Diego Mariano Jofre y Marcelo Gomez.

Partido Sembrar (2 bancas): Rodrigo Godoy y Corina Caruso.

Santa Rosa (5 bancas)

Santa Rosa Gana (3 bancas): Magdalena Ascurra, Leo "Chicoco" Saile y Hernan Dube.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (1 banca): Leandro Barrera.

Ahora Santarrosinos (1 banca): Débora Quiroga.

La Paz (5 bancas)

Elegí Gestión La Paz (3 bancas): "Beto" Roza, Karen Martínez y "Colacho" Perez.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (2 bancas): Nelson Poroyan y Maribel Perez

Convencionales de San Rafael

Los resultados de las elecciones en San Rafael fueron diferentes en la categoría concejal y la de convencionales, elegidos para sancionar una Carta Orgánica para el departamento.

emir felix convencionales san rafael elecciones A pesar del resultado de las elecciones de concejal, los Félix celebraron en San Rafael.

En convencionales, el triunfo fue del justicialismo:

San Rafael en Marcha: 29.448 votos ( 41,62% ).

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: 27.096 votos ( 38,30% ).

Frente Libertario Demócrata: 7.960 votos ( 11,25% ).

San Rafael Futuro: 4.035 votos ( 5,70% ).

4.035 votos ( ). Frente Verde: 2.215 votos (3,13%)

Teniendo en cuenta el piso electoral requerido del 3% del padrón, los cargos de convencionales se repartieron entre las tres fuerzas más votadas:

San Rafael en Marcha (11 electos)

Emir Felix

Cristina Da Dalt

Alfredo Juri Sticca

Matilde Pronotto

Renzo Giu

Paula Fuentes

Danilo Pelayes

Sara Gil

Alberto Alzam

Carina Bordón

Juan Fernandez

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (10 electos)

Nicolás De Pedro

Viviana Vergani

M. Fernanda Gómez

Gonzalo Altamira

Martin Buscemi

Ana Eraso

Nahir Tala

R. "Colo" Fuentes

Dolly Ferreyra

Diego Tercero

Frente Libertario Demócrata (3 electos)