Mató a un penitenciario y cayó porque fue a comprar un champagne para celebrarlo

Embed "VENGO A COMPRAR UN CHAMPAGNE PARA FESTEJAR LA MUERTE DE UN POLICÍA"

- Identificaron la banda que mató a un penitenciario en José C Paz.

- Entre los acusados hay un menor de 15 años, a quien señalan como autor de la confesión ante un kiosquero.

- Vía @primerplanotv:… pic.twitter.com/nzypldSIX8 — Vía Szeta (@mauroszeta) February 25, 2026

El crimen del agente penitenciario

El hecho ocurrió en las calles de José C. Paz, donde Javier Ávalos transitaba en moto junto a su hijastra. Los atacantes los interceptaron con la intención de robarles. Aunque lograron llevarse una mochila con objetos personales y el celular del agente, no pudieron apoderarse de la motocicleta. En medio del forcejeo, uno de los asaltantes disparó varios balazos mortales contra el penitenciario, quien falleció en el lugar.

Tras recopilar testimonios, analizar cámaras de seguridad y rastrear evidencias, las autoridades identificaron a los sospechosos del crimen. Se realizaron 10 allanamientos en esa misma localidad de Buenos Aires. Aunque los acusados no fueron capturados en el momento, se secuestraron elementos probatorios que fortalecen la causa.

El detalle más escalofriante de la investigación es la acción de un menor de 15 años una hora después del crimen: se dirigió a un kiosco local para comprar una botella de champagne y dijo que era para "festejar la muerte de un policía". Esta confesión involuntaria, registrada por testigos, facilitó su identificación.