La hermana de Marina Menegazzo: "Hay que decidir todos los días levantarse con una cucharita y juntar los pedazos"

Paula Menegazzo, hermana mayor de Marina. Foto: Sebastián Salas / Diario UNO

El recuerdo del doble crimen en Montañita

La primogénita de Marina Menegazzo recordó que el viaje de su hermana era el primero que hacía y estaba muy planificado: "El mismo día antes de volver no escribió que estaba todo bien. De golpe las drogaron, les robaron los documentos y ahí pasó todo lo que ya sabemos. Una locura total".

"Es un caso mucho más común de lo que se piensa. Pasa que estamos dormidos y no vemos lo que pasar alrededor. Cuando las drogaron estuvieron 5 horas tiradas en el cordón de una ruta en un pueblo pequeño como Montañita, haciendo la nada misma, y nadie les preguntó qué hacían, nadie se preocupó, nadie alertó", consideró.

El caso tiene a tres personas condenadas: Segundo Ponce Mina (42), Aurelio Rojo Rodríguez (47) y José Luis Pérez Castro (41). Sin embargo, Paula Menegazzo destacó que "era una banda de trata de personas muy grande. Los 5 de arriba no los han encontrado. Eran los más poderosos, policías y políticos, que estaban involucrados".

También recordó un momento cuando ingresó a la morgue para reconocer el cadáver de Marina Menegazzo. "La miré a la fiscal y le dije: '¿me estás gastando? Este cuerpo no tiene dientes, no tiene pelo, no tiene ojos ni huellas dactilares'. En la morgue había cerca de 70 cadáveres y me dijeron que todas eran personas NN que habían encontrado muertas en Montañita".

Doble crimen de Montañita Marina Menegazzo María José Coni 3.jpg

Por último, advirtió que "las bandas de trata de personas ya no están en lugares turísticas como Montañita, sino que están por las redes sociales".

Doble crimen en Montañita

El 10 de enero, Marina Menegazzo y María José Coni junto a otras amigas, emprendieron un viaje soñado por todo adolescente para recorrer Perú y Ecuador. El 13 de febrero llegaron hasta la entonces turística localidad de Montañita. El resto de las amigas regresó semanas después, pero las jóvenes se quedaron algunos días más vendiendo ensaladas de frutas en la comuna. El 22 de febrero, tuvieron su último contacto con familiares. Desde entonces fueron reportadas como desaparecidas y se inició un operativo de búsqueda.

El 25 de febrero, un habitante de Montañita encontró un cadáver en un cañavera. Era María José Coni. Dos días después fue hallado el cuerpo de Marina Menegazzo a pocos mentros en la misma zona.

La investigación reconstruyó que una banda aprovechó la vunerabilidad de las jóvenes turistas, las drogó, las llevó hasta una casa y las abusó sexualmente. En ese lugar fueron asesinadas: María José Coni con un golpe en la cabeza y Marina Menegazo a puñaladas. El doble crimen de Montañita tuvo dos primeros detenidos: el seguridad privada Segundo Alberto Ponce Mina y el empleado de un hostel Eduardo Aurelio Rodríguez. Ambos fueron condenados a 40 años de prisión en un primer juicio. Luego cayó José Luis Pérez Castro, quien recibió la misma pena en un segundo debate.