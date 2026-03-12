Por las lluvias, algunas verduras casi duplicaron sus precios en lo que va del verano

acelga La acelga sufrió un importante aumento durante el verano por las lluvias. Foto: ilustrativa

Uno de los casos más notables son los distintos tipos de lechuga, cuyos precios, entre otras verduras, para las Fiestas de fin de año habían bajado: el cajón, que se comercializaba a $7000 al comenzar el verano y llegó a los $12.000 un mes atrás, a esta altura de marzo ya llegó a $15.000. Por su parte, la acelga pasó de $3.000 a $7.000 en ese lapso.

De igual modo, las tormentas cambiaron la oferta, y con ello los precios, del zapallo: así, el tipo cokena trepó en poco tiempo de $350 el kilo hasta $600. Además, el popular italiano o zucchini, que antes de las lluvias se expendía a $8.000 el cajón, por la falta de oferta se encaramó en $15.000 apenas desde fines de febrero.

Qué pasó con los precios de las frutas

Algunas de las frutas también representan un golpe al bolsillo, aunque por otros factores como la estacionalidad y origen. Por ejemplo, la caja de banana ecuatoriana se encuentra en los mercados de abasto a $38.000, cuando había iniciado el año vendiéndose a $26.000.

Por su parte, la palta Hass, que al comenzar el verano cotizaba a $7.000, se más que duplicó. Hoy se paga $9000 a valor mayorista, luego de haber tocado un pico de $12.000.

Otros productos como las frutas de pepita también registraron un salto notable. Mientras en las ferias del Gran Mendoza el cajón de manzana roja ya llegó a los $30.000, esto es, un 50% más que a fines de diciembre, la pera pasó en este tiempo de $16.000 a $28.000.

frutas Las frutas, con variaciones de precios.

El de la naranja de jugo es otro caso que duplicó su valor. El cítrico que habitualmente llega desde el Norte del país a Mendoza se vende por $30.000, cuando poco más de dos meses atrás se cotizaba a $15.000.

Las verduras que bajaron

Pero así como algunas tuvieron subas de precios, otras se abarataron y son los que hay que aprovechar a la hora de hacer las compras.

En la lista aparecen el camote, que puede conseguirse a $7.500 la bolsa (o $1.500 por kilo), unos $4.000 menos que al empezar la temporada.

La berenjena ya tuvo una baja de más del 50%: entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero se situaba en los $15.000, pero ya entrado marzo su precio no supera los $7.000. En cambio, la cebolla no subió ni bajó, sino que se mantiene en $7.000 la bolsa, o $600 por kilo.

A juicio de Carrasco "es muy complejo sacar la producción. Pero estamos en el mes del tomate para salsa e ideal para hacer conservas de berenjena, y como las ventas no pasan su mejor momento los precios prácticamente no han subido".