Por la suba del petróleo, Aerolíneas decidió aplicar un recargo por combustible a sus pasajes

Aerolíneas Argentinas.jpg Los pasajeros de Aerolíneas deberán pagar los pasajes más cargos mientras dure la guerra en Medio Oriente

Según lo informado, el cargo adicional variará según el tipo de vuelo y el destino. Para los vuelos de cabotaje los pasajes costarán $7.500 más, mientras que en los internacionales el extra será de entre 10 y 50 dólares por tramo, de acuerdo a la ruta.

“La medida está en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”, indicaron desde la aerolínea a Ámbito Financiero, además de puntualizar que "seguirá monitoreando la evolución del mercado para minimizar el impacto en sus pasajeros”, afirmó.

Aerolíneas, en revisión de costos por la suba del petróleo

En promedio, el jet fuel representa entre el 25% y 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que cualquier variación del precio del petróleo resulta sensible. Y puede trasladarse, sea con un aumento directo del pasaje o con la aplicación de recargos temporales como lo decidió Aerolíneas Argentinas.

A partir de la medida de la aerolínea de bandera, otras compañías como Flybondi y JetSmart analizaban la situación y sus números con la intención de aplicar una política similar. Es que desde que detonó el conflicto en Medio Oriente con los ataques de EEUU e Israel a Irán, el precio del petróleo no dejó de subir y de mover la aguja de los combustibles internos.

No son pocas las aerolíneas que a nivel mundial ya empezaron a revisar sus estructuras tarifarias para compensar el impacto del combustible. Entre ellas, algunas grandes como la alemana Lufthansa, Air France–KLM y British Airways que en distintos mercados evaluaron o implementaron recargos similares o incrementos en las tarifas base.

Incluso en Estados Unidos, uno de los países involucrados en la guerra, también hay compañías que anticiparon próximas subas en los precios de sus pasajes. Es el caso de United Airlines y Delta Airlines, que tampoco descartan reducir su capacidad o la frecuencia en algunas de las rutas que operan.