Tras otra caída, el dólar oficial y el blue terminaron empatados y el mayorista perforó los $1.400

Fue la continuidad de la dinámica del martes, en la que el dólar oficial y el blue cerraron cerca y el mayorista había frenado en $1.400. Incluso en los bancos, donde hubo cotizaciones que más allá de bajar cerraron la rueda más arriba: algunos a $1.420 (BBVA), otros a $1.425 (Patagonia y Supervielle) y hasta un máximo de $1.435 (ICBC).

dolares (2) El dólar oficial perdió $5 este miércoles.

Aunque es la segunda vez en un semana y la cuarta en lo que va del 2026 que alcanza el mismo precio, según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista operó a $1.418,06.

Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar futuro por la guerra en Medio Oriente

En el segmento mayorista, el tipo de cambio que arrancó la jornada levemente al alza, se dio vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396, con una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda, que se ubica en $1.624,97.

Al respecto, fue la primera primera rueda de las últimas 7 en que el dólar mayorista quedó debajo de los $1.400.

Entre los financieros, así como el dólar MEP escaló apenas 0,34% ($1.313,98), el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.466,54 producto de una caída de 0,60%.

Aún en un contexto bajista, un mundo convulsionado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, con su correlato en el precio del barril de petróleo que llegó a tocar los U$S120 este martes, también impulsa la cotización del dólar futuro y fortalece a la moneda norteamericana frente a otras.

De hecho, el U.S. Dollar Index, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de divisas, subió 0,5% al inicio de la semana, tras sumar 1,4% en los días previos.

Fuente: (NA/Ámbito)