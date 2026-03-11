Tras otra caída, el dólar oficial y el blue terminaron empatados y el mayorista perforó los $1.400

El dólar oficial perdió $5 este miércoles 11 de marzo y cerró a $1.415 en el Banco Nación, mismo valor alcanzado por el blue luego de caer $10, en otra rueda con tendencia a la baja en la que el mayorista terminó debajo de $1.400.
Sin embargo, la suba del precio internacional del crudo por la guerra en Medio Oriente también impulsó la del dólar futuro.
Nuevamente, al única excepción fue el dólar MEP, que con una leve suba terminó cerca de la divisa oficial: rozó los $1.414.
Fue la continuidad de la dinámica del martes, en la que el dólar oficial y el blue cerraron cerca y el mayorista había frenado en $1.400. Incluso en los bancos, donde hubo cotizaciones que más allá de bajar cerraron la rueda más arriba: algunos a $1.420 (BBVA), otros a $1.425 (Patagonia y Supervielle) y hasta un máximo de $1.435 (ICBC).
Aunque es la segunda vez en un semana y la cuarta en lo que va del 2026 que alcanza el mismo precio, según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central, el tipo de cambio minorista operó a $1.418,06.
Qué pasó con el dólar mayorista y el dólar futuro por la guerra en Medio Oriente
En el segmento mayorista, el tipo de cambio que arrancó la jornada levemente al alza, se dio vuelta, y cayó hasta quebrar la barrera de los $1.400, por lo que se ubicó en $1.396, con una brecha del 16,4% respecto del límite superior de la banda, que se ubica en $1.624,97.
Al respecto, fue la primera primera rueda de las últimas 7 en que el dólar mayorista quedó debajo de los $1.400.
Entre los financieros, así como el dólar MEP escaló apenas 0,34% ($1.313,98), el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.466,54 producto de una caída de 0,60%.
Aún en un contexto bajista, un mundo convulsionado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, con su correlato en el precio del barril de petróleo que llegó a tocar los U$S120 este martes, también impulsa la cotización del dólar futuro y fortalece a la moneda norteamericana frente a otras.
De hecho, el U.S. Dollar Index, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de divisas, subió 0,5% al inicio de la semana, tras sumar 1,4% en los días previos.
Fuente: (NA/Ámbito)