El dólar tuvo su mayor caída en un mes y cerró cerca del blue, con el mayorista en un piso de $1.400

dolares bancos

Este martes, en el resto de los bancos privados la caída de las cotizaciones fue incluso mayor (hasta $20) pero así y todo terminaron más arriba. Fue el caso del Patagonia y el BBVA, donde cerró igual que el blue ($1.425), aunque en otros como Supervielle e ICBC hizo picos de $1.440 y $1.445.

La última vez que el dólar oficial había caído tanto fue el 10 de febrero. En esa rueda también resignó $15, para pasar de $1.440 a $1.425.

Qué pasó con el dólar mayorista y el MEP

Como parte de la misma dinámica bajista, con -1,13% el dólar mayorista, referencia del mercado y para el Banco Central, registró la mayor caída. Y así finalizó la rueda otra vez en un piso de $1.400.

De esa manera, sigue distante de la banda máxima de intervención cambiaria que el BCRA fijó en $1.623,48. Al final de la rueda, el organismo recuperó las reservas perdidas con la suba del lunes: ingresaron U$S275 millones y así volvieron a superar los U$S46.000 millones.

A su vez, los financieros tuvieron altibajos. Es que mientras el dólar MEP se anotó un leve repunte (0,12%) que lo situó en arriba de los $1.421, el Contado con Liquidación fue en sentido contrario: luego de perder casi $7 cerró en un promedio de $1.465.

En cuanto al dólar tarjeta llegó a tocar los $1.846 para la venta, con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.