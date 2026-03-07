Confirmado el precio del dólar este lunes 9 de marzo en cada banco

dolares (18) El Gobierno nacional utiliza el Banco Central de la República Argentina para intervenir y establecer el valor oficial, influenciado por la liquidez y la estrategia económica.

El precio del dólar este lunes 9 de marzo en cada banco

Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este lunes 9 de marzo será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias.

Banco Nación: $1.435

Banco Galicia: $1.435

Banco ICBC: $1.450

Banco BBVA: $1.435

Banco Supervielle: $1.437

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.435

Banco Patagonia: $1.435

Banco Hipotecario: $1.435

Banco Santander: $1.440

Brubank: $1.429

Banco Credicoop: $1.435

Banco Macro: $1.440

Banco Piano: $1.435

Banco de Comercio: $1.425

Estos precios del dólar son los más bajos en lo que va del 2026 y se ubica cerca de los mínimos registrados desde octubre, cuando llegó a tocar los $1.375 el día después de las elecciones legislativas.

dolar, rituales El precio del dólar en Argentina está determinado principalmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el tipo de cambio oficial, mientras que los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) se rigen por la oferta y demanda en el mercado privado.

Mercado cambiario: precio del dólar blue este lunes 9 de marzo en las cuevas

En tanto, las cuevas también revelaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 9 de marzo, en el mismo momento en el que los bancos abran sus puertas y habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue tendrá un valor entre los rangos de $1.410 y $1.430. Algunos aseguran que su precio será de $1.415.

El valor de la moneda extranjera en Argentina es, en última instancia, una mezcla de regulación estatal oficial y la libre oferta y demanda del mercado, afectado por los desequilibrios macroeconómicos.